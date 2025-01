Attualmente, Google è una delle realtà più attive. Il suo impegno costante è dimostrato dal rilascio di continui aggiornamenti. Il cui scopo è migliorare l’esperienza dei suoi utenti. A tal proposito, di recente, sono state individuate interessanti modifiche. Quest’ultime riguardano il modo in cui il colosso di Mountain View presenta i risultati delle ricerche. Google, infatti, ha deciso di modificare il formato degli URL visualizzati su dispositivi mobili. Nello specifico, sono stati rimossi i breadcrumb. Ovvero le “briciole” che indicavano la struttura gerarchica di una pagina web. Ora, nei risultati di ricerca mobile, viene mostrato soltanto il dominio principale del sito. Senza ulteriori dettagli relativi alla categoria, sottocategoria o specifica pagina.

Google: importanti modifiche per gli URL

I breadcrumb rappresentano un percorso di navigazione utile. Ciò al fine di capire in quale parte del sito ci si trova. La modifica introdotta da Google punta a ottimizzare l’esperienza utente su dispositivi con schermi ridotti. Qui, infatti, lo spazio è limitato. Come spiegato dall’azienda, i breadcrumb, spesso troncati per via delle dimensioni ridotte degli schermi, rischiavano di risultare poco utili o addirittura confusi. Riducendo gli URL al solo dominio principale, Google intende rendere i risultati più compatti e leggibili.

Tale modifica riguarda solo i dispositivi mobili. Su desktop, invece, non ci sono cambiamenti. Gli utenti continueranno a vedere gli URL completi. Qui, infatti, gli schermi più ampi permettono di visualizzare suddette informazioni senza compromessi.

Il nuovo aggiornamento riflette l’approccio di Google nel perfezionare costantemente l’esperienza utente. Con tale soluzione minimalista, l’azienda di Mountain View conferma la sua priorità verso la semplicità e l’efficienza visiva. Resta da vedere se tale approccio sarà accolto positivamente. È possibile che alcuni utenti potrebbero sentire la mancanza di tale opzione. Per molti i breadcrumb rappresentano la possibilità di ottenere informazioni più dettagliate nei risultati di ricerca. Non resta che attendere e scoprire quali saranno i primi feedback dagli utenti Google.