La promozione che Amazon ha deciso di attivare questi giorni è davvero molto interessante, proprio perché offre al consumatore la possibilità di acquistare Apple iPhone 16 Pro, raggiungendo il massimo livello di risparmio possibile ed immaginabile, senza vincoli particolari alle condizioni di vendita.

Il prodotto in questione risulta essere disponibile nella sua variante “base”, ovvero con il taglio di memoria di 128GB, perfetto per la maggior parte degli utilizzi, per il quale va ricordato che non è possibile espandere la memoria interna, ciò sta a significare che la ROM non può in nessun modo essere incrementata in fase di utilizzo e che resterà fissa per tutta la “vita” del dispositivo. La colorazione di cui vi parliamo è la Titanio Sabbia, una delle più eleganti e belle da ‘vedere’, fermo restando essere il solito ottimo iPhone 16 Pro: dimensioni di 149,6 x 71,5 x 8,25 millimetri di spessore, un peso di 199 grammi, oltre a naturalmente processore Apple A18 Pro, esa-core con frequenza di clock a 3,78GHz, che viene affiancato finalmente da 8GB di RAM.

Apple iPhone 16 Pro: le offerte sono da pazzi su Amazon

Amazon è sempre pronta a ridurre al massimo la spesa che gli utenti devono sostenere in fase d’acquisto, per questo motivo non ci stupiamo della promozione applicata direttamente su Apple iPhone 16 Pro, che non costa più 1239 euro, ma 1101,99 euro, con un risparmio di 138 euro sul prezzo originario di listino per coloro che lo acquisteranno qui.

Coloro che sceglieranno di acquistarlo potranno fare i conti con un comparto fotografico davvero di primissimo livello, composto nella parte posteriore da 3 sensori: principale da 48 megapixel, ultragrandangolare da 12 megapixel, ed anche un zoom teleobiettivo da 48 megapixel. Il tutto per realizzare scatti e video di altissima qualità generale, che lo rendono uno dei migliori sulla piazza.