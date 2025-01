La serie Galaxy S25 di Samsung porta con sé alcune funzionalità innovative che potrebbero passare inosservate ai più. Tra queste, una delle più sorprendenti è la connettività satellitare. Una caratteristica che rappresenta un notevole passo avanti nel mondo degli smartphone. Grazie al chip Snapdragon 8 Elite, tutti i modelli della serie saranno dotati della possibilità di connettersi ai satelliti. Una novità che Samsung non ha rivelato durante la presentazione ufficiale. Al contrario ,è stato Qualcomm a dichiarare che i Galaxy S25 saranno tra i primi dispositivi a integrare Snapdragon-Satellite. Ovvero, la tecnologia che permette di inviare messaggi di emergenza via satellite.

Galaxy S25: un passo verso la produzione video professionale, la funzione Log

Essa però non sarà immediatamente accessibile a tutti. Poiché Samsung non ha stipulato accordi con gli operatori satellitari. Mentre l’accesso alla messaggistica satellitare dipende dalla collaborazione con i gestori telefonici terrestri.

Negli Stati Uniti, ad esempio, solo Verizon ha siglato un accordo con Skylo, permettendo ai propri clienti di utilizzare tale funzionalità. Questo approccio differisce da quello di aziende come Apple e Google. In più potrebbe limitare l’accesso alla connettività satellitare a chi non è cliente dell’operatore giusto. Da un lato quindi la scelta di Samsung permette di non vincolare i propri utenti a un singolo provider. Dall’altro però crea una disparità. Poiché non tutti potranno usufruire della funzione in modo universale.

Oltre alla connettività satellitare, la serie Galaxy S25 introduce anche un’altra novità interessante per i creatori di contenuti. Si tratta della possibilità di registrare video in formato log. Parliamo di una modalità che offre una gamma dinamica e un livello di dettaglio superiori rispetto ad altri formati. È dunque ideale per chi lavora nella produzione video e desidera una maggiore flessibilità in fase di montaggio. A differenza delle modifiche hardware introdotte solo nel modello Ultra, questa opzione è disponibile su tutti i modelli della serie, inclusi S25 e S25+.

La registrazione in formato log consente quindi di catturare più informazioni visive, rendendo i video più ricchi e dettagliati. I benefici di questo formato però non sono immediatamente visibili, poiché i dettagli extra devono essere elaborati in post-produzione per emergere. È un po’ come il formato ProRAW degli iPhone. Il quale consente agli utenti di intervenire manualmente sui colori e sulla resa visiva delle immagini. Per attivare la modalità log, basta aprire l’app Fotocamera, selezionare la modalità video e abilitare le opzioni avanzate. I video vengono poi salvati in formato HEVC e possono essere riprodotti e modificati facilmente grazie all’app Galleria di Samsung.