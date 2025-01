La nota azienda giapponese per celebrare il 10º anniversario del lancio ufficiale del proprio brand in territorio cinese ha deciso di presentare una speciale smart band a tema in esclusiva proprio per i territori cinesi, nello specifico si tratta di una versione personalizzata di Xiaomi Smart Band 9 Pro con delle caratteristiche specificatamente a tema PlayStation.

L’annuncio è arrivato tramite un post sul profilo ufficiale Weibo di PlayStation China, ovviamente accompagnato con delle immagini ufficiali che raffigurano il dispositivo in questione.

Versione brandizzata

L’account ufficiale di PlayStation China su Weibo recita con un post ufficiale: “Il braccialetto sportivo in edizione limitata per il decimo anniversario di PlayStation China è ora disponibile! Abbiamo sapientemente integrato gli elementi classici di PlayStation, quadrato, cerchio, croce e triangolo, in quest’ultimo braccialetto Xiaomi, aggiungendo più possibilità ai tuoi outfit alla moda!“.

Oltre al classico cinturino nero, il dispositivo viene accompagnato con una versione blu a tema PlayStation fregiata di vari simboli inconfondibili come quelli presenti sui tasti del controller, croce, triangolo, quadrato e cerchio, ovviamente è presente anche il logo PlayStation in modo decisamente prominente sul cinturino, ad accompagnare l’orologio è presente anche il cavo di ricarica con una card commemorativa del 10º anniversario.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche del dispositivo, si tratta in tutto per tutto di una Smart Band di Xiaomi nel modello che vi abbiamo citato sopra, quindi abbiamo un display OLED da 1,74 pollici, una cornice in alluminio con resistenza all’acqua fino a cinque atmosfere, la batteria offre un’autonomia pari a 21 giorni e lo spessore è di 10,8 mm per un peso totale di 24,5 g.

Come ben sapete questo orologio dedicato al fitness garantisce una vasta gamma di funzioni dedicate al monitoraggio della salute tra cui spiccano ovviamente il controllo della frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue, il controllo del sonno e del ciclo mestruale.