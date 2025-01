L’acquisto di un mini PC è divenuta una pratica sempre più comune su cui gli utenti decidono di fare affidamento, nel momento in cui sono interessati ad un prodotto che possa garantire prestazioni di livello superiore alla media, in dimensioni decisamente ridotte, se non uniche nel loro genere.

Al momento sul mercato si possono trovare innumerevoli device dello stesso tipo, tra questi possiamo annoverare sicuramente la presenza di una soluzione molto invitante presente su Amazon che garantisce il massimo livello di risparmio. Risulta essere prodotta da NiPoGi, si tratta del modello E3B, con alle spalle il processore AMD Ryzen 7 5875U, che può raggiungere una frequenza di clock fino a 4,5GHz, il tutto con una configurazione che prevede inoltre 32GB di RAM DDR4 ed anche 1TB di memoria interna su SSD.

Mini PC: ottimi sconti speciali su Amazon

Una spesa così bassa era da tanto tempo che non ci aspettavamo di vedere sull’acquisto di un mini PC comunque di più che ottima qualità generale, il prodotto quotidianamente ha un prezzo mediano di 539 euro, che negli ultimi 30 giorni era stato abbassato a 499 euro, per poi arrivare allo sconto odierno di 469 euro. Ciò che lo rende ancora più interessante è la presenza del coupon del valore di 50 euro presente direttamente nella pagina del prodotto. L’utente deve applicarlo manualmente, per arrivare così a spendere solamente 419 euro per il suo acquisto finale, con sepdizione gratuita e rapida a domicilio, oltre che garanzia legale della durata di 24 mesi. Acquistatelo premendo qui.

La connettività resta comunque molto valida, sulla superficie si trovano tanti connettori fisici di ottimo livello, con la presenza di 6 porte USB type-A 3.2 Gen2 (di cui 4 a 5GBps e 2 a 10Gbps), passando poi per una USB-C 3.2 Gen2 con trasferimento in 4K a 60Hz (inclusa quindi uscita video), RJ45, DisplayPort 1.4 e HDMi 2.0.