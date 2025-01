Durante la fiera della tecnologia di Las Vegas, tutti si aspettavano che AMD avrebbe presentato il mondo le sue nuove schede video RX 9000, così non è stato, nonostante tutto però le sorprese sono arrivate e prendono corpo nella nuova versione del suo software di upscaling, AMD FSR 4, evoluzione del 3.1 che abbraccia l’intelligenza artificiale.

A parlarne questa è stato il noto leaker Kepler_L2, scopriamo cosa è emerso.

Alta compatibilità

A quanto pare la nuova tecnologia di AMD sarà supportata soltanto dall’ultima generazione di schede video, ma nonostante ciò tutti i giochi che supportano la versione 3.1 saranno automaticamente compatibili con la versione 4.0.

Sembra proprio che l’azienda tinta di rosso abbia realizzato la versione precedente esplicitamente con l’idea di adoperarla come base portante per la versione più avanzata, secondo l’indiscrezione infatti i giochi già compatibili con la versione precedente potranno utilizzare l’ultima variante senza problemi, gli sviluppatori non dovranno fare praticamente niente, il massimo che potrebbe rendersi necessario è la sostituzione di una libreria DLL, come se non bastasse AMD ha dichiarato espressamente che una delle cause del ritardo per il lancio delle nuove schede video Legata proprio alla volontà di avere alcuni titoli già compatibili con la sua ultima tecnologia che questa volta si basa su intelligenza artificiale, sembra però che l’attesa varrà assolutamente la pena dal momento che le primissime comparative ufficiali sembrano evidenziare un balzo in avanti decisamente evidente e deciso rispetto alla versione 3.1, Sia dal punto di vista della qualità, sia dal punto di vista del miglioramento complessivo del frame rate.

Dunque non rimane che attendere il lancio ufficiale delle nuove schede video per poter provare in modo diretto l’ultimo update di questa tecnologia, ovviamente quest’immediata compatibilità fa storcere contro il naso dal momento che tutte le generazioni precedenti non saranno in grado di eseguire questo programma, ma allo stesso tempo rappresenta un passo in avanti che potrebbe segnare ottimi risultati in favore del team tinto di rosso.