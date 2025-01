Il Samsung Galaxy Watch Ultra può in un certo senso essere paragonato con l’Apple Watch Ultra, si trovano sulla stessa lunghezza d’onda e nella medesima fascia di prezzo, con una differenza precisa: costa circa 200 euro in meno, anche grazie ad una promozione Amazon davvero molto interessante.

Il dispositivo è stato lanciato sul mercato da non molto tempo, è possibile acquistarlo in numerose varianti, nel nostro caso con colorazione Titanium Gray (che ritroviamo sulla cassa ed alcune finiture), oltre ad un bellissimo cinturino di colore arancione (anche in questo caso ripreso in alcune parti dell’orologio), realizzato in silicone. Il prodotto può facilmente essere utilizzato con un qualsiasi sistema operativo di riferimento, sia esso Android o iOS, anche se va detto che la migliore interazione ed integrazione la possiamo ritrovare direttamente con i prodotti di casa Samsung.

Samsung Galaxy Watch Ultra: l’offerta inedita ed esclusiva su Amazon

La spesa che l’utente si ritrova a dover sostenere per l’acquisto di Samsung Galaxy Watch Ultra è una delle migliori in circolazione, proprio perché non sarà necessario assolutamente versare il contributo di listino di 699 euro, ma si scenderà del 23%, fino ad arrivare ad una spesa finale da sostenere pari a soli 541 euro, con una riduzione di 150 euro direttamente al seguente link.

Il prodotto è da considerarsi particolarmente adatto agli utenti dal polso sufficientemente grande, proprio perché presenta una diagonale da 47 millimetri, la cassa è realizzata in titanio di grado aerospaziale, di conseguenza estremamente resistente a tutte le sollecitazioni, offre resistenza estrema in ogni ambiente di utilizzo, con batteria dalla lunga durata. Per la navigazione ed il tracciamento delle attività, è stato integrato un GPS a doppia frequenza di ottima qualità generale, oltre che grande precisione.