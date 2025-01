Vodafone ha pensato ai giovani con un’offerta che promette di semplificare la vita a chi ha meno di 30 anni, combinando convenienza e tanti vantaggi extra. Per soli 9,99 euro al mese, infatti, offre 200 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS verso numeri nazionali, il tutto a un prezzo che sembra davvero imperdibile. Ma non si ferma qui: se sei un amante delle offerte esclusive, con Vodafone avrai anche un catalogo speciale che ti consente di risparmiare fino a 100 euro al mese con partner come WeRoad, Just Eat, Satispay e altri ancora. In più, potrai approfittare di sconti su nuovi smartphone nei negozi Vodafone, così da dare anche una rinfrescata al tuo dispositivo.

L’offerta Vodafone che conquista i giovani

Un punto da sottolineare è la possibilità di utilizzare i tuoi 200 Giga anche nei Paesi dell’Unione Europea, con ben 12,6 Giga a disposizione senza costi aggiuntivi. Se viaggi spesso, questa è una comodità che non può mancare. Inoltre, la SIM è gratuita se decidi di attivare l’offerta online, e il costo di attivazione è di soli 9,99 euro, un prezzo davvero contenuto.

Vodafone non lascia nulla al caso e, scegliendo il pagamento automatico tramite carta di credito o conto corrente, ti garantisce il blocco del prezzo per i primi 24 mesi. Così, non dovrai preoccuparti di eventuali aumenti imprevisti, ma potrai continuare a godere della tua offerta a un prezzo stabile e vantaggioso.

Se poi temi di dimenticare di fare la ricarica, con l’addebito automatico non dovrai più pensarci. Ogni volta che il tuo credito scende sotto i 5 euro, la ricarica avverrà automaticamente con 5 euro, evitando brutte sorprese. Infine, l’offerta è completata dal piano tariffario Vodafone 25 New, che ti dà accesso a una serie di servizi utili come Smart Passport 2.0 e la segreteria telefonica. Insomma, con Vodafone sei sempre coperto, e con tutti questi vantaggi, sembra davvero che l’offerta sia pensata apposta per chi è giovane e dinamico!