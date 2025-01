La questione TikTok negli Stati Uniti è diventata un vero e proprio puzzle che non riesce a trovare soluzione, eppure sembra che ogni giorno ci si avvicini a un possibile chiarimento. Nonostante l’ordine esecutivo firmato dal presidente Donald Trump la scorsa settimana, che aveva lo scopo di sospendere temporaneamente il divieto di TikTok, la realtà resta la stessa: l’app di ByteDance continua a non essere disponibile su Play Store e App Store, lasciando milioni di utenti nelle mani di un’incertezza che, se da un lato è frustrante, dall’altro sta creando anche un po’ di caos. Un esempio? Su eBay, alcuni astuti venditori hanno deciso di mettere in vendita iPhone con TikTok preinstallato, chiedendo cifre astronomiche.

Perché l’app è ancora fuori dagli store?

La domanda che molti si pongono è: perché, nonostante la sospensione del ban, TikTok non è ancora disponibile? La risposta sembra risiedere nel rischio che Apple e Google potrebbero correre se permettessero agli utenti di scaricare l’app. Le due colossali aziende potrebbero infatti subire sanzioni incredibilmente pesanti, che potrebbero arrivare fino a 5.000 dollari per ogni singolo utente che accede a TikTok. Con milioni di persone che usano l’app, la somma totale delle multe potrebbe toccare una cifra spaventosa, quasi 850 miliardi di dollari. Capirete quindi che è comprensibile la prudenza di Apple e Google, che preferiscono rimanere in attesa che la situazione venga chiarita prima di agire.

Nonostante questo stallo, la scadenza è fissata: TikTok ha tempo fino a 75 giorni per trovare un accordo e vendere almeno il 50% delle sue azioni a una compagnia americana, altrimenti il divieto riprenderà in pieno vigore. Si sta tornando a parlare di Microsoft come possibile acquirente, un nome che sembrava aver perso terreno ma che ora sembra essere la soluzione più plausibile.

Nel frattempo, non è solo TikTok ad avere problemi. Anche altre app di ByteDance, come il popolare gioco Marvel Snap, sono finite fuori dagli store. Per fortuna, gli sviluppatori sembrano ottimisti e si aspettano di rivedere i loro prodotti sugli store nel giro di pochi giorni. In questo scenario ancora tutto da definire, ci si domanda: quale sarà il futuro di TikTok negli Stati Uniti? L’unica cosa certa è che la vicenda è tutt’altro che finita.