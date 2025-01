Meta continua la sua missione di trasformare la tecnologia indossabile in uno strumento essenziale. Dopo il successo degli smart-glasses Ray-Ban Stories, il gigante tecnologico intende espandere il proprio catalogo. Ciò con nuovi prodotti, sempre più ambiziosi e innovativi. L’obiettivo è chiaro: portare l’AR e l’AI direttamente nelle mani degli utenti.

Meta lancia nuovi dispositivi tech

Il primo prodotto in arrivo è una collaborazione con Oakley, brand noto per i suoi occhiali sportivi. Secondo le indiscrezioni, gli occhiali, basati sul modello Sphaera, saranno progettati per un pubblico attivo e dinamico. Ci sarà una videocamera integrata capace di registrare momenti chiave durante attività sportive o avventure all’aria aperta. Il progetto, conosciuto internamente come “Supernova 2“, punta a un design funzionale, che fonde tecnologia e praticità.

Ma Meta non si ferma qui. Allo stesso tempo, la compagnia sta sviluppando “Hypernova“, un modello di occhiali di fascia alta che segna un passo avanti verso l’integrazione della realtà aumentata. Tali occhiali saranno dotati di un display nella lente destra, capace di proiettare notifiche, mappe e persino informazioni in tempo reale. Per migliorare l’esperienza interattiva, sarà incluso anche un innovativo bracciale chiamato “Ceres“. Quest’ultimo fungerà da controller per gestire il dispositivo con semplici gesti del polso.

Guardando ancora più avanti, Meta si prepara a introdurre un vero visore AR, previsto per il 2027. Tale dispositivo promette di portare l’AR a un nuovo livello, combinando il mondo reale con quello digitale in modi mai visti prima. L’idea è quella di creare un ecosistema immersivo e senza compromessi. Ciò unendo funzionalità avanzate e un design futuristico.

Non manca infine l’interesse verso il settore audio. Meta starebbe lavorando ai “Camerabuds“, auricolari con fotocamere integrate. Lo sviluppo di tale progetto, però, sembra incontrare difficoltà tecniche. Lasciando in sospeso il futuro di questo ambizioso gadget. Meta, sotto la guida di Mark Zuckerberg, continua a sfidare la concorrenza e a spingere i confini dell’innovazione. Con una strategia chiara e prodotti diversificati, si prepara a ridefinire il futuro della tecnologia indossabile.