Lyca Mobile offre 150 GB in 5G con due mesi gratis

Sono sempre i gestori virtuali a dominare il panorama della telefonia mobile nell’ultimo periodo e lo dimostra anche il grande apporto di Lyca Mobile. L’azienda è cresciuta tantissimo nell’ultimo periodo e sta dimostrando il meglio proprio con le sue offerte tra le quali spicca particolarmente quella da 150 giga al mese.

Questa, con il 5G incluso, garantisce anche minuti e SMS illimitati verso tutti, al prezzo fisso di 5,99€ al mese per sempre. Inoltre, chi attiva questa tariffa potrà beneficiare di due mesi di servizio gratuito.

I dettagli dell’offerta di Lyca Mobile per gli utenti

L’offerta di Lyca Mobile include:

150 GB al mese per navigare in 5G, senza costi aggiuntivi;

per navigare in 5G, senza costi aggiuntivi; Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; SMS illimitati , utilizzabili verso qualsiasi operatore in Italia;

, utilizzabili verso qualsiasi operatore in Italia; Prezzo fisso di 5,99€ al mese , garantito per sempre;

, garantito per sempre; Due mesi gratuiti, come bonus per chi attiva la promozione.

Non ci sono restrizioni sull’operatore di provenienza: l’offerta è aperta a tutti, sia a chi vuole effettuare la portabilità del numero che a chi desidera un nuovo numero con Lyca Mobile.

Lyca Mobile non sbaglia: ecco perché scegliere la sua promo

A un costo mensile così contenuto, è difficile trovare una tariffa che combini giga abbondanti, connettività 5G gratuita e comunicazione illimitata. I due mesi in omaggio rappresentano un ulteriore incentivo, permettendo di provare il servizio senza alcun costo per un periodo prolungato.

In tanti erano scettici almeno fin quando non è arrivato il supporto gratuito per la rete in 5G. Ora tutti gli utenti sanno benissimo che si può navigare anche ad alta velocità pagando pochissimo tutti i mesi.

Per l’attivazione dell’offerta bisogna solo andare sul sito ufficiale del gestore o anche nei negozi autorizzati alla vendita. Al momento è difficile trovare una proposta di questo genere in giro, anche perché Lyca Mobile è probabilmente il provider più conveniente in questo periodo.