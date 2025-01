iPhone SE 2025 compare di fianco ad un iPhone 16: le immagini

Nelle ultime ore, il leaker Majin Bu ha condiviso nuove foto del prossimo iPhone economico, noto con i nomi iPhone SE 2025, SE 4 o 16E, affiancato a un iPhone 16 base. Gli scatti mostrano due dispositivi simili, con alcune differenze visibili, in particolare nel modulo fotografico. Tuttavia, nonostante l’ottima qualità delle immagini, l’angolazione non consente di analizzare tutti i dettagli con precisione.

La fotocamera singola del 16E sembra sporgere di più rispetto a quella del 16. Questo potrebbe essere legato al design della cornice, leggermente più elaborato nel modello economico. Lo spessore dei due dispositivi appare identico, così come la posizione del bilanciere del volume, anche se nel 16E sembra leggermente più alto.

Il leaker in questione ha pubblicato immagini che peraltro ritraggono due varianti di colore, ovvero argento chiaro e nero. Le immagini sono davvero ottime in termini di qualità ma non ci sono ulteriori dettagli rispetto a quelli discussi nei giorni scorsi. Ciò che resta incerto è il posizionamento del 16E nella gamma di Apple per il 2025, che potrebbe subire modifiche rispetto ai piani tradizionali.

Possibile lineup Apple per il 2025 oltre iPhone SE 2025

Inizialmente, si ipotizzava il lancio di un modello economico in primavera, seguito da quattro iPhone principali in autunno: iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max e 17 Air, quest’ultimo destinato a sostituire il Plus. Tuttavia, secondo nuove indiscrezioni, iPhone Air e 16E potrebbero rappresentare lo stesso dispositivo, identificato dal nome in codice “Roma”.

Questa teoria solleva dubbi, soprattutto considerando le differenze di design anticipate per i due modelli. La struttura del 16E, molto simile all’iPhone 16, sembra poco in linea con i rumor che descrivono un iPhone 17 Air estremamente sottile. La situazione è ancora poco chiara, e solo il tempo potrà fornire conferme o smentite.

Con l’uscita prevista nel 2025, resta da vedere come Apple organizzerà la sua strategia per questa nuova generazione di dispositivi.