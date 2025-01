L’Exynos 2500 avrà una configurazione CPU deca-core. Sarà composta da 1 core super-potente Cortex-X925 da 3,3 GHz. Quest’ultimo sarà accompagnato da 2 core ad alte prestazioni Cortex-A725 a 2,75 GHz. E da 5 core più efficienti a 2,36 GHz, con 2 core a basso consumo da 1,8 GHz. Tali specifiche suggeriscono un’architettura versatile in grado di offrire prestazioni elevate, ma anche un’ottima gestione dei consumi. Un aspetto fondamentale per i dispositivi pieghevoli che devono garantire lunga durata della batteria in un formato compatto.

Dal punto di vista grafico, Samsung ha scelto di affidarsi alla sua GPU Xclipse 950. Quest’ultima è costruita sull’architettura RDNA 3.5 di AMD. Promette prestazioni grafiche di alto livello. Grazie alla presenza di un NPU da 56 TOPs sarà possibile ottimizzare anche l’intelligenza artificiale. Tale tecnologia verrà utilizzata per la gestione energetica e l’interazione con l’utente. Il comparto fotografico potrebbe beneficiare di un ISP avanzato. Quest’ultimo è in grado di supportare sensori fino a 320 MP. Oltre che registrare video in 8K a 30 fps.

Nonostante tali migliorie, esternamente Galaxy Z Flip7 non sembra presentare grandi cambiamenti. Secondo le indiscrezioni, infatti, il design rimarrà simile a quello del suo predecessore. Ciò potrebbe indicare che Samsung stia cercando di affinare il prodotto esistente. Allo stesso tempo, l’introduzione del modello Galaxy Z Flip SE potrebbe portare una ventata di novità. Con un’alternativa più economica che non sacrifica troppo le prestazioni.