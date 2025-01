Lyca Mobile batte Iliad: costa 5,99€ al mese con 150 GB in 5G

Lyca Mobile presenta una nuova offerta pensata per tutti coloro che cercano una tariffa conveniente e ricca di vantaggi. Con 150 GB in 5G e due mesi gratuiti, questa promozione si distingue per semplicità e convenienza, senza restrizioni legate all’operatore di provenienza.

I dettagli dell’offerta di Lyca Mobile che entusiasmano gli utenti

La nuova promozione Lyca Mobile include il meglio e lo si può vedere dai dettagli qui in basso:

150 GB al mese con accesso alla rete 5G gratuita , per navigare alla massima velocità disponibile;

con accesso alla rete , per navigare alla massima velocità disponibile; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali , fissi e mobili;

, fissi e mobili; SMS senza limiti, per mantenere sempre attive le comunicazioni.

Il costo è di soli 5,99 € al mese per sempre, con la garanzia di un prezzo bloccato che non subirà aumenti. Inoltre, chi sceglie questa promozione potrà usufruire di 2 mesi gratis, un incentivo interessante per chi sta valutando un cambio operatore o un nuovo numero.

Un’offerta aperta a tutti

A differenza di molte promozioni sul mercato, questa offerta Lyca Mobile è disponibile per tutti, indipendentemente dall’operatore di provenienza. Non ci sono vincoli né restrizioni: chiunque può approfittare di questa tariffa vantaggiosa e iniziare a sfruttare i suoi benefici.

Lyca Mobile è forte in questo momento soprattutto per du aspetti, ovvero la sua trasparenza e la sua semplicità. Questo gestore offre tariffe senza costi nascosti e con il massimo della flessibilità. Il 5G gratuito rende l’offerta particolarmente interessante per chi cerca velocità e stabilità nella connessione, ideale per streaming, videochiamate e utilizzo di app.

I 2 mesi in omaggio rappresentano un valore aggiunto significativo, rendendo ancora più conveniente l’attivazione di questa promozione. A soli 5,99 € al mese per sempre questa promo offre dunque ciò che occorre per non avere preoccupazioni ogni giorno. Un’offerta che combina risparmio e qualità, aperta a tutti e senza sorprese è ciò che fa al caso di tutti in questo periodo storico.