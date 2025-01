LG Electronics rafforza la sua presenza nel settore della robotica con un’importante acquisizione. La multinazionale sudcoreana ha infatti annunciato di aver ottenuto la quota di maggioranza di Bear Robotics. Ovvero, una startup della Silicon Valley specializzata nello sviluppo di robot autonomi dotati di IA. Tale operazione si inserisce in una strategia più ampia dell’ azienda. La quale punta a espandere il proprio business nel campo della robotica commerciale e domestica.

LG e l’espansione nel mercato domestico e industriale

L’investimento iniziale risale a marzo 2024. Quando LG aveva acquisito il 21% delle azioni di Bear Robotics con un finanziamento di 60 milioni di dollari. Con questa nuova operazione, la sua partecipazione sale al 51%. Rendendola, di fatto, proprietaria della società. BearRobotics è stata fondata nel 2017, ed è nota per la sua piattaforma basata sull’AI, progettata per il controllo di gruppi di robot. I suoi dispositivi sono ampiamente utilizzati in molteplici settori. Come l’ospitalità e la ristorazione negli Stati Uniti, in Corea del Sud e in Giappone. Nonostante il passaggio sotto il controllo di LG, l’azienda però manterrà il proprio management, incluso il CEO John Ha. Così da garantire continuità operativa e favorire l’integrazione con la linea di robot commerciali “LG CLOi”.

Oltre alla robotica commerciale, LG sta lavorando anche per ampliare le applicazioni della sua tecnologia in ambito domestico e industriale. Entro il 2025, la multinazionale lancerà il robot Home Hub AI (Q9). Si tratta di un assistente intelligente progettato per supportare le attività quotidiane all’interno delle abitazioni. Grazie a sofisticati sistemi di riconoscimento vocale, sonoro e visivo, il Q9 sarà infatti in grado di interagire con gli utenti e gestire dispositivi IoT. Diventando così un elemento fondamentale nella casa connessa.

Nuovi progetti in lavorazione

In contemporanea a tutto cio, LG sta sviluppando nuove soluzioni per l’industria. Un esempio è l’Autonomous Vertical Articulated-Robot. Un progetto pensato per operazioni complesse come assemblaggio e movimentazione di materiali. Dotato di sensori avanzati come telecamere, radar e LiDAR, questo robot sarà in grado di adattarsi all’ambiente circostante. Ma soprattutto svolgere compiti con elevata precisione.

La multinazionale intende infatti creare una piattaforma software unificata. Proprio per integrare i suoi robot in diversi campi. L’obiettivo di LG è dunque piuttosto chiaro. Diventare un punto di riferimento nel mercato della robotica, offrendo soluzioni sempre più avanzate per aziende e consumatori.