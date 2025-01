Sempre più spesso si parla di un settore automobilistico in netta evoluzione. Una evoluzione che ha dietro una serie di problematiche e conseguenti necessità di effettuare un cambiamento. In tale prospettiva, nel corso degli ultimi anni le case automobilistiche dovuto intraprendere la strada della sostenibilità, portando sul mercato auto elettriche.

Nonostante sia sempre di più la pressione verso una mobilità elettrica e sostenibile, i risultati non sembrano essere quelli sperati. Secondo quanto diffuso da un apposito studio denominato 2025 Global Automotive Consumer Study, sono sempre di più le sfide che le auto elettriche si trovano a dover affrontare. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito.

Auto elettriche: sempre più sfide per una diffusione capillare

Le auto elettriche sono diventare, negli ultimi anni, protagoniste delle presentazioni dei costruttori automobilistici. Costruttori che hanno deciso di cambiare le proprie strategie per includere modelli a zero emissione. Ciononostante, le sfide e le problematiche legate alle auto elettriche sembrano non mancare.

Tanti i dubbi da parte degli utenti e le problematiche che riguardano soprattutto alcuni territori. Secondo quanto emerge dallo studio di Deloitte, molti mercati hanno notato un calo nell’interesse per i veicoli completamente elettrici. Facendo riferimento al mercato tedesco, ad esempio, emerge che il 45% degli intervistati è preoccupato dell’elevato costo dei modelli BEV, mentre il 54% parla di ansia da autonomia. Oltre alla Germania, anche gli Stati Uniti mostrano alcune problematiche. Nello specifico, il 49% dei consumatori è preoccupato per la mancanza di infrastrutture di ricarica pubblica e il 46% ritiene che i tempi di ricarica rappresentino ancora oggi un vero e proprio ostacolo per l’utente.

Anche la ricarica a casa non è una soluzione facilmente accessibile. A tal proposito, lo studio mostra che la maggior parte di coloro che vorrebbero acquistare una EV non hanno a disposizione una rete di ricarica domestica.

Quel che risulta evidente è soprattutto la crescita delle vendite dei veicoli ibridi rispetto ai BEV soprattutto in Paesi come la Germania e il Giappone.