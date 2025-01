Microsoft continua a investire sull’IA per migliorare l’esperienza utente su Windows 11. Grazie all’ultimo aggiornamento della versione Insider Preview Build 26120.2992, i Copilot+ PC ricevono una funzione di ricerca assolutamente innovativa. La quale consente di semplificare radicalmente la localizzazione di file, immagini e impostazioni. Questo sistema è basato sull’AI e sull’indicizzazione semantica. Infatti consente di effettuare ricerche utilizzando frasi in linguaggio naturale. Di conseguenza, non sarà più necessario ricordare il nome esatto di un file o specifiche parole chiave. Basta digitare la descrizione di una foto, ad esempio “immagine del tramonto” per ottenere risultati immediati.

Windows 11: nuove funzioni in arrivo e prospettive future

Anche l’accesso alle impostazioni di sistema diventa più diretto. Frasi come “aumenta la luminosità” o “cambia tema” consentono di raggiungere le opzioni desiderate senza passaggi complicati. Tutto questo avviene offline, grazie al potente processore NPU presente nei dispositivi Copilot+, in grado di gestire fino a 40 TOPS.

La funzione opera quindi interamente in loco, garantendo rapidità e affidabilità. Per ora, l’AI può accedere solo ai file salvati in posizioni indicizzate sul dispositivo. Ma gli utenti possono personalizzare le aree da analizzare tramite le impostazioni di Windows. Con futuri aggiornamenti, la ricerca si espanderà ai file archiviati su servizi di cloud storage come OneDrive.

L’aggiornamento porta con sé anche un’altra funzione esclusiva chiamata Refine. Con questa modalità, gli utenti possono selezionare e modificare rapidamente blocchi di testo attraverso combinazioni di tasti come Win + Click o Win + Q. Questa opzione, insieme alla ricerca migliorata, sarà inizialmente disponibile solo per i dispositivi Copilot+ con processori Snapdragon. Successivamente poi sarà estesa a quelli con CPU AMD e Intel.

Il supporto linguistico è già molto ampio. Sono infatti incluse sei lingue principali come inglese, cinese e spagnolo. In più sono compatibili numerosi formati di file, tra cui .pdf, .docx e .jpg. , Sembra però che alcune limitazioni persistano. La barra di ricerca, ad esempio, non è ancora completamente ottimizzata e, in alcuni casi, il sistema richiede un riavvio per ripristinare la funzionalità.