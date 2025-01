ho. Mobile: ecco 200 GB ogni mese in 5G a prezzo folle

I gestori virtuali hanno preso il dominio del mondo della telefonia mobile e a dimostrarlo ci sono dei nomi in particolare. Tra i primi in assoluto ecco anche ho. Mobile, gestore che si appoggia alle reti Vodafone e che proprio grazie a questo riesce a fornire grande qualità con le sue promozioni mobili.

ho. Mobile presenta un’interessante offerta per chi cerca tanti giga a un prezzo contenuto. Questa soluzione garantisce tanti giga mensilmente ma anche minuti ed SMS per offrire agli utenti il meglio in tutte le categorie.

ho. Mobile offre 200 giga e lo fa con il 5G incluso

L’offerta include il meglio, proprio come si può vedere qui in basso:

200 GB di traffico dati con il supporto al 5G ;

con il supporto al ; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; SMS illimitati.

Il costo di attivazione varia in base all’operatore di provenienza, partendo da 2,99€ una tantum. Questo rende l’offerta ancora più interessante per chi decide di effettuare la portabilità del numero. Inoltre scegliendo il formato eSIM, l’attivazione avviene molto più rapidamente in quanto non ci sarà bisogno di avere la scheda fisica a casa.

Assistenza su WhatsApp e attivazione con SPID

ho. Mobile introduce anche una novità nel settore dell’assistenza clienti: il supporto tramite WhatsApp, un canale rapido e pratico per risolvere eventuali problemi o ottenere informazioni sull’offerta.

Per chi sceglie la scheda SIM fisica, l’attivazione può essere completata utilizzando lo SPID, offrendo un’opzione sicura e veloce.

Questa offerta rappresenta una combinazione di convenienza e innovazione. Con 200 GB in 5G a un prezzo competitivo e la flessibilità nell’attivazione, ho. Mobile punta a conquistare utenti alla ricerca di una tariffa trasparente e senza sorprese. Inoltre, il supporto via WhatsApp e la possibilità di scegliere la eSIM rendono il servizio ancora più comodo e accessibile.

L’attivazione è semplice e disponibile online, rendendo questa promozione una delle più interessanti nel panorama delle offerte mobili.