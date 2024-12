Se siete in procinto o avete intenzione di aggiornare la promozione presente sul vostro numero di cellulare, un provider che sicuramente merita di essere preso in considerazione è ho mobile, quest’ultimo infatti ogni mese aggiorna il proprio catalogo di offerte disponibili con tantissime novità e ovviamente caratteristiche in grado di attrarre l’attenzione di tutti, in primis il prezzo.

Il provider in questione è infatti uno dei più famosi sul nostro territorio e vanta una storia quasi decennale fatta di promozioni variegate e soprattutto in grado di soddisfare ogni tipologia di utente con giga, minuti ed SMS in quantità, come se non bastasse recentemente ha finalmente attivato anche il 5G, dunque è possibile navigare al massimo della velocità disponibile sul mercato.

Quella di cui vi parliamo oggi è una promozione disponibile sul sito ufficiale del provider in questione che offre davvero tutto il necessario per un utilizzo senza preoccupazioni e senza pensieri di nessun tipo, scopriamo insieme i dettagli.

Tutto in quantità ed anche il 5G

La promozione di cui parliamo offre chi decide di attivarla ben 200 GB di traffico dati in connettività 5G abbinati ai classici minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali a 9,99 euro al mese, la promozione è rivolta nello specifico a coloro che attivano un nuovo numero direttamente in ho mobile e a coloro che decidono di effettuare la portabilità verso quest’ultimo da un operatore virtuale di provenienza presente all’interno di una lista di provider abilitati, in questi due casi il costo di attivazione corrisponderà a 2,99 €, altrimenti salirà in modo importante fino a 29,90 €.

Se siete interessati, dunque vi invitiamo prima a verificare queste due condizioni e poi, nel caso a procedere con l’attivazione direttamente sul sito Internet del provider nella scheda dedicata alla promozione, l’attivazione online è infatti facile e veloce e il costo di attivazione includerà anche il costo della Sim o della eSIM con tanto di spedizione a casa.