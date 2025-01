Il debutto della serie Galaxy S25, avvenuto il 22 gennaio, ha portato con sé l’ultima versione dell’interfaccia personalizzata di Samsung. Stiamo parlando della One UI 7, basata su Android 15. Per permettere agli utenti di testare le novità introdotte, il colosso sudcoreano ha aggiornato la Web App ProvaGalaxy. Ovvero un servizio che consente di simulare l’esperienza d’uso della OneUI su smartphone iOS e Android non Galaxy.

L’aggiornamento, però, ha rivelato un dettaglio inaspettato. Alcuni utenti infatti, hanno notato che sia nella schermata di benvenuto che nel nuovo pannello delle notifiche appariva il riferimento a una versione non ancora annunciata ufficialmente, la One UI 7.1. Questo dettaglio, sfuggito probabilmente per errore, ha subito sollevato domande. Samsung ha corretto rapidamente la dicitura con un nuovo aggiornamento della Web App, eliminando ogni riferimento alla presunta versione 7.1. Ma ci si domanda se si sia trattato davvero solo di una svista.

One UI 7.1: Un errore di battitura o un’anticipazione?

Negli anni, Samsung ha sempre rilasciato una versione .1 della sua interfaccia con i nuovi smartphone della gamma Galaxy S. Ad esempio, la serie GalaxyS24 è arrivata sul mercato con la One UI 6.1. Mentre i GalaxyS23 con la versione 5.1. Ciò ha portato molti a ipotizzare che l’apparizione della One UI 7.1 non sia stata affatto casuale. Al contrario, rappresenti un’anticipazione involontaria di una versione ancora in fase di sviluppo.

Il ritardo nel rilascio di Android 15 ha spinto Samsung a concentrare i propri sforzi sulla One UI 7. La quale ha debuttato più tardi del previsto. Ora, con l’arrivo anticipato di Android16 previsto per giugno, l’azienda potrebbe trovarsi a dover decidere se rilasciare una versione intermedia o passare direttamente alla OneUI 8.

Per il momento, Samsung non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla questione. Ad ogni modo, coloro che sono curiosi di testare la nuova esperienza d’uso dei Galaxy S25 potranno accedere alla Web App ProvaGalaxy direttamente da Safari su iPhone. Oppure tramite Chrome e Samsung Internet su dispositivi Android.