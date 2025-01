Canone Rai e bollo auto sono probabilmente le tasse più odiate dagli italiani.

Sono entrambe delle imposte che i cittadini italiani sono obbligati a pagare, ma che riguardano due ambiti completamente diversi. Se il primo è relativo al possesso di un televisore, il secondo riguarda invece la proprietà dei veicoli.

Cos’è il Canone Rai?

Il Canone Rai nello specifico è una tassa che qualsiasi cittadino italiano è obbligato a pagare se è in possesso di un apparecchio televisivo. Nello specifico si tratta di un contributo da versare all’ente pubblico Rai.

L’importo del canone è di 90 € all’anno e non è possibile evaderlo, in quanto viene addebitato in 10 rate mensili sulle fatture dell’energia elettrica.

Come non pagare il Canone Rai

Pur essendo una tassa obbligatoria per la maggior parte dei cittadini, come qualsiasi imposta presenta delle categorie che sono esenti.

Per quanto riguarda il canone, le categorie esenti sono le seguenti:

Tutti coloro che non detengono nella propria abitazione, un apparecchio televisivo Tutti i proprietari di negozi che vendono o riparano televisori Tutti gli over 70 con un reddito inferiore di 8000 € Tutti i diplomatici e militari stranieri

Per effettuare la domanda di esenzione, è necessario compilare un apposito modulo sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Cos’è il bollo auto?

Il bollo auto, invece, è un’imposta di proprietà che riguarda tutti i possessori di un veicolo, anche se non lo si utilizza.

In questo caso, l’importo del bollo varia in base a diversi fattori, come la potenza del motore e la regione in cui ci si trova E Pagamento Avviene una volta all’anno.

Come non pagare il bollo auto

Anche in questo caso, ci sono delle categorie esenti, che per il bollo sono le seguenti: