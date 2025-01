BMW iX5: la nuova generazione del SUV con motore Fuel Cell

BMW sta sviluppando la nuova generazione della X5, un SUV fondamentale per la sua storia commerciale. La novità più sorprendente? La versione a idrogeno. La nuova BMW iX5 sarà infatti il primo SUV della casa a essere alimentato con un sistema Fuel Cell sviluppato in collaborazione con Toyota. Un passo epocale per il marchio tedesco, che amplierà la gamma offrendo un’alternativa più sostenibile. Le varianti endotermiche, ibride ed elettriche saranno ancora parte dell’offerta, ma il sistema a celle a combustibile rappresenta un’evoluzione. BMW dimostra così di essere pronta a esplorare nuove tecnologie, tendendo verso la sostenibilità e testando più tecnologie.

Particolarità e design del modello BMW

A differenza del modello BMW iX3, basato sulla piattaforma Neue Klasse, la nuova BMW iX5 utilizzerà una versione aggiornata della piattaforma CLAR. In tal modo la casa vuol cercare di mantenere una certa flessibilità nella gamma. Questo approccio consente di offrire opzioni di motorizzazione più varie, senza dover intervenire con modifiche costose. Inoltre, la iX5 sarà prodotta a Spartanburg, negli Stati Uniti, dove BMW ha una lunga tradizione di produzione.

Il futuro modello elettrico beneficerà di un’architettura a 800V, che permetterà ricariche ultraveloci. La nuova piattaforma CLAR sarà comunque in grado di sfruttare le ultime generazioni di motori elettrici e batterie sviluppati da BMW. Non è una vera rivoluzione nel concetto di piattaforma, ma nell’utilizzo dei componenti più avanzati. L’azienda punta alla massima flessibilità nel collegamento di motori, batterie e sistemi di bordo, per un’esperienza senza compromessi. A livello estetico, le foto spia mostrano che la nuova iX5 manterrà le proporzioni iconiche, ma con un design più moderno. La parte frontale rifletterà il nuovo linguaggio stilistico visto nel concept Vision Neue Klasse X. Il debutto della BMW iX5 è previsto nel 2026. Non resta che aspettare ulteriori dettagli su questo rivoluzionario SUV, destinato a cambiare le regole del gioco e ad incutere timore nei competitor.