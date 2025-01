CATL: presto la quarta fabbrica di batterie in Europa

CATL, colosso mondiale della batterie, continua a crescere. L’azienda si è già inserita in Europa con due stabilimenti. Uno di questi si trova in Germania, mentre l’altro è in Ungheria. La voglia di espandersi, però, non sembra essersi placata, anzi, più si sviluppa e più punta in alto. Dopo l’annuncio di una joint venture con Stellantis per un impianto in Spagna, la casa cinese si prepara ad una nuova sfida. Il vicepresidente Pan Jian ha infatti rivelato l’intenzione di formare una nuova joint venture in Europa. Vogliono creare un impianto apposito di batterie per veicoli elettrici. L’annuncio ufficiale è previsto per quest0anno. Ma quale sarà la casa automobilistica partner in tal caso?

Perché CATL si incentra sull’Europa?

Il mercato europeo è diventato un obiettivo strategico per CATL, in tutte le sue forme. Le incertezze legate al mercato americano, soprattutto con il “come back” di Trump alla presidenza, la spingono a guardare necessariamente oltre oceano. Il rallentamento del mercato cinese, inoltre, potrebbe incentivare ulteriormente questa scelta. L’Europa, quindi, rappresenta una vera opportunità per le aziende cinesi. CATL lo ha capito e punta su una nuova fabbrica. Ma con chi collaborerà?

Le ipotesi non mancano. Renault potrebbe essere una delle candidate principali. L’azienda francese ha già mostrato interesse verso i produttori di batterie cinesi, ed è alla ricerca di partner per rafforzare la sua produzione di veicoli elettrici. Ma le possibilità si allargano anche ai tre grandi gruppi tedeschi: Volkswagen, BMW e Mercedes. La collaborazione tra CATL e Volkswagen, già avviata con il centro di sperimentazione di Erfurt, potrebbe rappresentare una solida base per un’intesa futura. Non sarebbe sorprendente vedere un ulteriore passo verso la costruzione di una nuova fabbrica, magari proprio con il gigante tedesco. In un periodo di forte competizione nel settore, l’affidabilità dei partner europei è cruciale per CATL. Cosa riserverà il futuro per l’azienda cinese? Lo scopriremo presto, ma una cosa è certa: l’Europa è il centro della sua strategia.