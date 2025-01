L’arrivo di One UI 7.0 introduce importanti aggiornamenti per la registrazione video sui Samsung Galaxy S25. Tra le innovazioni più importanti emerge la possibilità di registrare in HDR10+. Ovvero un formato che garantisce una resa cromatica più realistica e un contrasto migliorato. Questa funzione può essere attivata o disattivata direttamente dal modulo Camera Assistant, incluso nella suite Good Lock. Però, affinché la modifica sia effettiva, è necessario abilitare l’opzione anche nel menu avanzato dell’app Fotocamera.

A differenza della serie Galaxy S24, che registrava di default video in SDR a 8 bit, i nuovi S25 supportano la registrazione HDR a 10 bit nel formato HLG. Tale miglioramento si traduce in una serie di colori più ampia e in una qualità video superiore. Soprattutto nelle modalità Pro Video e Video dell’app Fotocamera stock.

Uno sconto speciale per chi acquista un Galaxy S25

Un’altra funzione esclusiva riguarda la gestione dello spazio di archiviazione. Ora è possibile salvare direttamente i video su un supporto di memoria esterno collegato via USB-C. Quest’altra opzione è compatibile con più modalità di registrazione. Tra cui Video, ProVideo, PortraitVideo, Slow Motion e Hyperlapse. Permettendo così agli utenti di registrare senza preoccuparsi dello spazio disponibile sul dispositivo.

Oltre alle nuove funzionalità, Samsung offre una promozione esclusiva in collaborazione con HDblog. Chi acquisterà un GalaxyS25 sullo Shop Samsung potrà usufruire di 200€ di sconto inserendo il codice promozionale HDBLOGS25. L’offerta è valida dal 22 gennaio al 4 febbraio. Insomma, un’opportunità imperdibile per chi desidera uno smartphone top di gamma a un prezzo ridotto.

Per chi non ne fosse a conoscenza, i nuovi modelli Galaxy S25 vantano specifiche tecniche all’avanguardia. Il modello base ha un display FHD+ Dynamic AMOLED 2X da 6.2”. Mentre il GalaxyS25+ si distingue per uno schermo più grande QHD+ da 6.7”. Il top di gamma, GalaxyS25Ultra, offre invece una fotocamera da 200MP e un ampio display da 6.9”. Con tutte queste caratteristiche, la serie S25 si conferma tra le più avanzate nel settore mobile.