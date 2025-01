Tesla Model Y: il restyling conquista il mercato cinese

Tesla sembra aver colto nel segno con il restyling della Model Y. Il SUV elettrico ha riscosso un immediato successo in Cina. Il modello ha superato le aspettative ed ha avuto ancor più riscontri positivi della Model 3. Solo durante primi cinque giorni dal lancio, il nuovo modello ha già totalizzato oltre 70.000 ordini. L’entusiasmo dei clienti cinesi per le novità proposte si conferma così essere altissimo. Anche considerando l’elevata competitività del mercato, Tesla ha saputo distinguersi perfettamente. Come? Portando un prodotto tecnologicamente avanzato ed accattivante, come al solito.

A sorprendere è soprattutto la risposta ricevuta dalle versioni Launch Series, riservate esclusivamente al lancio. Il 15 gennaio, la casa automobilistica americana ha registrato ben 73.400 ordini, di cui 59.000 solo per la versione più recente del SUV. Ma qual è il segreto di questo successo? Non solo l’aspetto estetico, ovviamente. A colpire sono state anche le nuove soluzioni tecniche. Tesla ha lavorato infatti su batterie, motori e ha mantenuto le classiche varianti a trazione posteriore e integrale. Queste sono proposte rispettivamente a 34.600 e 39.900 euro. Un rapporto qualità-prezzo che ha convinto i guidatori cinesi.

Collaborazione USA-Cina: l’arma vincente di Tesla

Dietro il restyling della Tesla Model Y si cela un’importante collaborazione tra gli ingegneri americani di Tesla e il team di progettazione cinese. Questo lavoro congiunto ha permesso di affinare non solo l’estetica del SUV, ma anche gli interni, puntando a soddisfare i gusti del pubblico locale. Gli ingegneri americani si sono concentrati sul software di bordo, incluso il sistema Autopilot, fondamentale per garantire un’esperienza di guida all’avanguardia.

Tesla ha lanciato il modello in Cina il 10 gennaio, con le prime consegne previste per marzo. Nei giorni scorsi sono però già arrivate nei rivenditori le prime unità da esposizione, che permettono ai clienti di toccare con mano il nuovo design e le caratteristiche avanzate. Questa strategia si rivelerà decisiva? L’interesse dei consumatori suggerisce di sì. L’unione tra l’efficienza produttiva dello stabilimento di Shanghai e la creatività del team di Palo Alto si è dimostrata una carta vincente nel mercato asiatico.