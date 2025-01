Se siete in possesso di uno smartphone 5G era desiderato utilizzare la connessione di ultima generazione per godere di una velocità in termini di download e upload davvero senza eguali ovviamente ciò che dovete fare è anche avere a disposizione una promozione vi permetta di usufruire di questa nuova connettività.

Il mercato della telefonia italiana ovviamente mette a disposizione svariate opzioni per poter accedere alla connessione dati di ultima generazione, gli operatori telefonici hanno infatti un catalogo di offerta è davvero variegato tra le cui caratteristiche spicca anche la possibilità di usufruire di questa nuova tecnologia, un operatore che sicuramente può fare al caso vostro è il provider tinto di viola ho Mobile, quest’ultimo infatti ha un catalogo di offerta davvero molto vasto e ne ha una che sicuramente può fare al caso vostro, vediamola insieme.

Tutto incluso insieme al 5G

La promozione di cui parliamo oggi è stata rimessa a disposizione degli utenti per permettere a tutti di accedere al 5G ad un costo decisamente competitivo, quest’ultima garantisce solo 9,99 € al mese la bellezza di 200 GB di traffico dati in 5G con minuti ed SMS limitati verso tutti, la promo ha un solo requisito di accesso, effettuare la portabilità da un operatore virtuale presente all’interno di una lista consultabile nella pagina ufficiale dell’offerta, in tal caso infatti il costo di attivazione sarà agevolato a 2,99 €, in caso contrario invece salirà a 29,90 €, in ogni caso quest’ultimo include il costo di attivazione della promozione stessa e anche il costo della Sim e della sua spedizione.

Se siete interessati tutto ciò che dovete fare è recarmi sul sito ufficiale dell’operatore telefonico italiano per poi procedere all’attivazione direttamente online tramite pochi semplici clic, ovviamente l’attivazione e immediata e tutto ciò che dovete fare attendere semplicemente il recapito della Sim sulla quale sarà presente il numero utilizzato per effettuare la portabilità.