La gamma di vetture Alfa Romeo è pronta ad evolversi profondamente a partire dal 2025. Nel corso dell’anno è previsto il debutto della nuova generazione di Stelvio che segnerà il passaggio dalla piattaforma Giorgio alla STLA Large del gruppo Stellantis.

Sulla base di questo nuovo pianale, verrà sviluppata anche la prossima generazione di Giulia. Il debutto della vettura è atteso nel corso del 2026, probabilmente con una presentazione in primavera e il lancio sul mercato in autunno.

Considerando che sia Stelvio che Giulia di nuova generazione condivideranno lo stesso pianale, le meccaniche e le motorizzazioni saranno le medesime. Al fine di ottimizzare i costi di sviluppo, ci aspettiamo che Alfa Romeo vada a utilizzare anche la medesima architettura software, sfruttando al massimo le sinergie tra i progetti.

Il futuro di Alfa Romeo passa dalla piattaforma STLA Large, ci aspettiamo una rivoluzione con la prossima generazione di Giulia

Sulla base di questi dettagli e tenendo conto anche delle varie dichiarazioni di Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo e Maserati, le novità su Giulia saranno parecchie. L’amministratore, infatti, ha affermato che la vettura subirà un cambiamento nel design passando ad un nuovo tipo di carrozzeria.

Avendo la Stelvio come riferimento e guardando come il mercato dei SUV è in continua espansione, possiamo immaginare che Giulia abbandonerà definitivamente le forme da berlina di lusso. La nuova versione potrebbe diventare un crossover o addirittura SUV, ampliando l’offerta del brand in questo segmento del mercato.

I puristi di Alfa Romeo potrebbero storcere il naso di fronte a questo cambiamento così radicale ma l’obiettivo dell’azienda è quello di soddisfare le esigenze dei consumatori per vendere le proprie vetture. Inoltre, Santo Ficili ha confermato che un ulteriore SUV di lusso farà la propria comparsa nel corso del 2027. Il lancio di un nuovo modello all’anno è una promessa fatta dal precedente CEO di Alfa Romeo che il nuovo corso del Biscione vuole rispettare. Il mercato si sta orientando sempre di più verso