Alfa Romeo Tonale 2025: tutto quello che si deve conoscere

Il Model Year 2025 di Alfa Romeo Tonale non si limita a conservare il suo fascino. Con interni rinnovati, il C-SUV alza ulteriormente l’asticella della qualità percepita. Il tunnel centrale è stato completamente ridisegnato per garantire maggiore ergonomia e praticità. Al posto della leva del cambio tradizionale, troviamo un selettore rotativo, una scelta che conferisce modernità e pulizia al design. Sul piano tecnologico, il display del quadro strumenti digitale da 12,3″ è stato ottimizzato. Migliorano la visibilità delle informazioni essenziali come orologio, livello carburante e stato della batteria. Nell’abitacolo dell’Alfa Romeo Tonale, ogni dettaglio è stato studiato per offrire un ambiente raffinato e confortevole. Il mix di materiali come pelle, Alcantara e dettagli metallici dona un tocco premium. Il risultato? Un’esperienza di guida immersiva e curata nei minimi dettagli.

Allestimenti esclusivi e prezzi allettanti della nuova Alfa Romeo Tonale

Con il Model Year 2025, l’Alfa Romeo Tonale si presenta nelle versioni Sprint, Veloce e nella nuova, lussuosa Intensa. Cosa distingue questi allestimenti? Il livello Sprint si conferma un’ottima base. La Veloce aggiunge un tocco sportivo grazie a dettagli raffinati. Intensa, invece, rappresenta il massimo dell’eleganza e della tecnologia, con dotazioni che includono fari Full-LED Matrix, volante riscaldato in pelle e telecamera a 360 gradi.

Anche con l’attenzione agli interni, l’anima rimane invariata. La gamma motori offre il 1.6 Turbo Diesel da 130 CV, l’ibrido 1.5 da 160 CV e il potente Plug-In Hybrid Q4 da 280 CV. Tuttavia, Intensa non prevede l’opzione Plug-In, concentrandosi su efficienza e stile. I prezzi dell’Alfa Romeo Tonale? Accessibili per un’auto tale. La Tonale Sprint parte da 42.400 euro, la Veloce da 46.100 euro e la Intensa da 51.100 euro. Con il Model Year 2025, la Alfa Romeo Tonale si conferma protagonista del segmento. Non servono stravolgimenti esterni: gli interni ridefiniti e le dotazioni ricche bastano a rendere l’esperienza di guida indimenticabile. La combinazione di tradizione e innovazione segna un nuovo capitolo per il marchio italiano.