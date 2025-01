La nota azienda di telefonia cinese sta proseguendo la propria campagna promozionale e di teasing del suo proseguo dispositivo pieghevole, parliamo di Find N5, concentrandosi su alcuni aspetti progettuali ritenuti centrali per il dispositivo, tra questi spicca lo spessore incredibilmente ridotto, infatti tramite un post pubblicato su X, il responsabile della serie Find, Zhou Yibao, ha paragonato il dispositivo ad iPad Pro M4, uno dei prodotti più sottili della famiglia Apple, tale confronto è arrivato dopo soli pochi giorni uno simile effettuato tra il medesimo dispositivo cinese e un iPhone 16 Pro Max.

Da aperto è più sottile

Le immagini mostrano che il dispositivo una volta aperto a uno spessore visibilmente inferiore rispetto a quello di iPad Pro, il precedente confronto, quello fatto con iPhone 16 Pro Max, aveva evidenziato uno spessore approssimativo pari a circa la metà del telefono Apple, il quale misura 8,25 mm, di conseguenza viene spontaneo pensare che il pieghevole di Oppo si attesterebbe intorno ai 4 mm rendendolo potenzialmente il dispositivo pieghevole attualmente più sottile sul mercato, dettaglio che andrebbe dunque a usurpare il trono di Honor Magic V3.

Il rappresentante dell’azienda cinese ha poi specificato che il principale ostacolo legato alla riduzione dello spessore e che non ha permesso all’azienda di spingersi oltre è stato rappresentato dalla porta USB C il cui standard minimo è di 2,6 mm, nonostante tutto però l’azienda ha utilizzato alcune soluzioni per mantenere il profilo estremamente sottile inclusa una significativa riduzione del modulo fotocamere sul retro, il quale effettivamente negli smartphone moderni è spesso causa di spessori molto maggiori soprattutto per quanto riguarda le lenti fotografiche, in questo caso però il design è stato ottimizzato per adattarsi alla natura ultrasottile del dispositivo senza compromettere eccessivamente le capacità fotografiche di quest’ultimo.

Non rimane dunque che attendere per poter toccare con mano questo device pieghevole, secondo le indiscrezioni il lancio di Find N5 è previsto per il mese di febbraio, dunque pochi giorni e sapremo tutti i dettagli.