Se siete spesso soliti utilizzare WhatsApp, allora in tutta probabilità, anche voi recentemente potreste essere incappati in un nuovo pericolo che sta colpendo tutti gli utenti del mondo del web, le truffe online infatti hanno recentemente cambiato modus operandi nell’attaccare le vittime ignare di quello che sta accadendo, precedentemente infatti questa tipologia di pericolo attaccava gli utenti tramite i comuni mezzi di comunicazione tra i quali spiccano ovviamente SMS e mail, da un po’ di settimane invece i truffatori hanno cambiato modus operandi iniziando ad utilizzare WhatsApp, ciò nasce da una presa di coscienza da parte di quest’ultimi che gli ha portati a rendersi conto che WhatsApp consente di contattare molte più vittime e dunque di aumentare in modo direttamente proporzionale le possibilità di successo delle loro truffe.

Di conseguenza, tantissimi utenti compresi quelli italiani stanno segnalando l’arrivo di strani messaggi dietro i quali però si celano delle truffe pronte a colpire, di conseguenza riconoscere il tutto diventa di primaria importanza per evitare di cascare in pieno in questi tentativi di Truffa belli e buoni, dunque scopriamo insieme come funziona il tutto.

Un messaggio da il via a tutto

Ciò che vi abbiamo appena descritto esordisce tramite un semplice messaggio all’interno del quale viene richiesta un po’ di attenzione per poter parlare, si tratta a tutti gli effetti di una truffa, infatti questo messaggio arriva da un numero sconosciuto con un prefisso poco comune e con un paese di provenienza altrettanto inaspettato, come potrebbe essere Sudafrica o Nigeria, se doveste notare la presenza di tutti questi elementi magari tutti insieme allora potete avere la certezza matematica che siete davanti alla Truffa di cui vi stiamo parlando e di conseguenza ciò che dovete fare risulta molto semplice, non rispondete e bloccate immediatamente l’utente che vi ha contattato onde evitare ulteriori tentativi di ingannarvi.