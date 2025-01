Amazfit Bip 5 può essere a tutti gli effetti considerato come uno smartwatch da consigliare a coloro che vogliono poter godere di discrete prestazioni generali, ma che allo stesso tempo non sono disposti a spendere più di 60 euro per il suo acquisto, approfittando giustappunto dell’ottima promozione che Amazon ha deciso di mettere a disposizione di chiunque in questi giorni.

Il modello di cui vi parliamo prevede un display da 46 millimetri di diagonale, trattasi di un AMOLED di ottima qualità generale, completamente touchscreen ea colori, con sistema di controllo che fa affidamento anche su pulsanti fisici posti direttamente sul lato. Il prodotto è perfettamente compatibile con qualsiasi sistema operativo in commercio, sia esso Android o iOS, senza vincoli o differenze particolari da segnalare, almeno in termini di funzionalità che gli utenti possono raggiungere.

Ricevete le offerte Amazon ed i codici sconto gratis sul vostro smartphone, iscrivendovi al canale Telegram dedicato con i prezzi più bassi del momento.

Amazfit Bip 5: la promozione Amazon da non perdere

L’acquisto di Amazfit Bip 5 a questo prezzo può rappresentare a tutti gli effetti una vera e propria occasione, infatti gli utenti si ritrovano a poter spendere solamente 54,90 euro con un risparmio del 39% sul listino originario, in modo da arrivare a non dover versare il contributo iniziale di 89,90 euro per il suo acquisto. Ordinatelo al seguente link.

A differenza di altri smartwatch, anche di fascia superiore, il prodotto qui descritto presenta una autonomia davvero molto valida, che può raggiungere fino a 10 giorni di utilizzo continuativo, sfruttandolo al pieno delle sue funzioni. Il dispositivo integra chip GPS, così da permettergli il tracciamento delle attività direttamente al polso, senza fare affidamento solo sullo smartphone; oltre a questo presenta anche integrazione con Amazon Alexa, per il controllo delle attività con l’ausilio della propria voce, e possibilità di collegarlo a qualsiasi device sfruttando il bluetooth.