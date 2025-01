Truffa del risparmio: la mail che vi parla di bollette vi svuota il conto

Oggi è arrivata una truffa che propone un cambio del proprio contratto energetico. Le persone spinte dalla volontà di risparmiare ci possono cascare senza neanche accorgersene ed è per questo che abbiamo deciso di metterle in guardia.

Qui in basso ci sono tutte le informazioni che possono aiutare ad identificare un testo di questo genere, che peraltro abbiamo anche incollato per fornire un esempio.

Come agisce la truffa e com’è scritta all’interno della mail

È diventato davvero comune ritrovarsi di fronte ad un messaggio che propone un vantaggio nella propria e-mail. Quello che sta succedendo in queste ore non è altro che una nuova truffa, un inganno bello e buono che punta a fregare i soldi dai conti correnti degli utenti. Come si può vedere in basso il messaggio sembra essere stato ben articolato dai truffatori, facendo leva su una volontà comune a tutti: il risparmio.

Innanzitutto bisogna guardare l’indirizzo e-mail mittente che non appartiene ad alcuna compagnia energetica e lo si può notare dal dominio, quello direttamente dopo la “@”. Per il resto ci sono emoticon nel testo e altri elementi che non sono per nulla professionali o semplicemente tipici di comunicazione di questo genere. Ecco come si presenta il messaggio:

“Le ultime bollette di Luce&Gas ti sono sembrate troppo care?

Ti è stato assegnato un fornitore diverso dal tuo?

Niente paura!

Se con la fine del mercato tutelato non hai scelto in autonomia un fornitore di energia e gas, te n’è stato assegnato uno dallo Stato.

E se stai pagando cara la tua bolletta significa che NON è il più conveniente per i tuoi consumi.

Ti aiutiamo a esaminare la tua bolletta e a scegliere una tariffa luce e gas davvero vantaggiosa per i tuoi consumi.

Scopri ora qual è il fornitore più conveniente nella tua zona in pochi e semplici passaggi.

>> VERIFICA IL FORNITORE PIÙ CONVENIENTE NELLA TUA ZONA <<“