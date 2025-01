Il Samsung Galaxy Tab S9 FE è un tablet di fascia intermedia da consigliare a tutti gli utenti che sono alla ricerca di una soluzione su cui fare affidamento per godere di ottime prestazioni generali, ma soprattutto della possibilità di entrare direttamente nell’ecosistema Samsung, senza spendere cifre folli per il suo acquisto.

Il prodotto è caratterizzato da dimensioni che possiamo considerare complessivamente nella media per prodotti dello stesso tipo, raggiungendo per la precisione 254,3 x 145,8 x 6,5 millimetri di spessore, si tiene senza troppa fatica in mano, ed inoltre è caratterizzato da un display da 10,9 pollici di diagonale, con tecnologia TFT LCD, raggiungendo risoluzione FullHD ed una qualità complessivamente davvero ottima.

Samsung Galaxy Tab S9 FE: lo sconto di 200 euro è da pazzi

La promozione che Amazon ha deciso di attivare sull’acquisto di Samsung Galaxy Tab S9 Fe è davvero molto interessante, tutto parte con il tablet che avrebbe un listino di 549 euro, ma che in questi giorni è stato ridotto di circa 200 euro, sino ad arrivare ad una spesa finale da sostenere pari a soli 349 euro. Se volete effettuare l’ordine dovete collegarvi qui.

Come tutti i migliori tablet, anche il modello descritto nell’articolo presenta una batteria integrata davvero molto valida, corrispondente per l’esattezza a 8000mAh, più che sufficienti per utilizzarlo anche per 4/5 giorni consecutivi, prima di dover ricorrere alla ricarica. Il sistema operativo di base è Android 13, anche se sono già presenti le major release successive da installare, il prodotto allo stesso tempo presenta certificazione IP68, per la resistenza contro acqua e polvere, in modo da poterlo utilizzare senza problemi praticamente dovunque vogliate. Il processore, Exynos 1380, è più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi, fermo restando che a far la differenza può essere anche la sua versione da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile.