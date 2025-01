Google Calendar è un software dedicato alla gestione del calendario sviluppato dal colosso statunitense, ci permette di tenere traccia dei nostri vari impegni e ricorrenze, consentendoci di semplificare la gestione della nostra quotidianità beneficiando di una maggiore organizzazione.

Come accade per altri servizi, l’azienda implementa spesso nuove funzioni e migliorie nell’app in questione, tanto per fare qualche esempio negli ultimi tempi abbiamo visto l’arrivo del tema scuro e di una nuova UI per la versione web, l’inizio dei lavori per dare la possibilità ai singoli utenti di disattivare completamente le illustrazioni artistiche, l’arrivo di Google Tasks nella versione per Android, ma abbiamo anche visto l’introduzione della modalità di visualizzazione a schermo intero su mobile.

Oggi invece bisogna visionare due novità attualmente in fase di lavorazione.

Ecco ciò che sappiamo a riguardo

Uno sviluppatore è riuscito ad individuare alcune novità nella versione 2025.03.0-717318681-release di Google Calendar, non ancora disponibili per gli utenti; si tratta di modifiche estetiche e funzionali.

Come si può notare, sono attualmente in lavorazione alcuni cambiamenti estetici: le immagini ci mostrano l’uso di elementi colorati su una parte maggiore dello schermo, probabilmente con il fine di aumentare il contrasto generale; anche le linee che compongono la griglia del calendario sembrano avere lo stesso obbiettivo visto che sono più spesse rispetto all’attuale interfaccia e con una maggiore curvatura. Nella parte superiore inoltre potete notare come le iniziali dei giorni della settimana siano state sostituite dall’abbreviazione dei vari nomi.

Altre immagini invece ci mostrano una novità attesa da tutti coloro che hanno a che fare con più calendari, Google Calendar permette già di attivare o disattivare la visualizzazione per ciascuno dei calendari, ma non consente, a differenza della versione web, di annullare definitivamente l’iscrizione.

Nel prossimo futuro ciò potrebbe essere possibile anche da smartphone grazie alla nuova opzione “Annulla iscrizione”. Questa non è però l’unica novità per chi utilizza più calendari, è in lavorazione anche un’opzione che permetterà di invitare altre persone a controllare i nostri calendari, direttamente dai nostri telefoni, cosa che attualmente richiede l’utilizzo della versione web di Calendar.

Ad ogni modo, le novità elencate non sono ancora disponibili per gli utenti comuni e non ci sono indicazioni circa le tempistiche di rilascio, basterà attendere per scoprire quali saranno disponibili per tutti.