La casa automobilistica tedesca Porsche è ben conosciuta in tutto il mondo grazie ai suoi veicoli dalle prestazioni eccellenti e dal design inconfondibile. Nel corso degli anni, infatti, il marchio tedesco ha sempre pensato a strategie mirate indispensabili per poter conquistare nuovi utenti e realizzare modelli in grado di contraddistinguersi dalla concorrenza. Anche Porsche, come tante altre realità del settore automotive, ha deciso di intraprendere la strada dell’elettrico realizzando alcuni modelli a zero emissioni.

Tra i modelli più iconici, la Porsche Cayman sarà veicolo che vedremo dunque in versione elettrica nel corso dei prossimi mesi. Nel frattempo, il costruttore sta portando avanti le fasi di test che sono indispensabili per poter perfezionare eventuali problematiche ancora presenti sul veicolo. Ad attirare l’attenzione alcune foto spia scattate durante la sessione di test. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito.

Porsche Cayman: l’elettrica in fase di test

Fino al debutto ufficiale di una vettura, l’attesa da parte degli appassionati di un marchio è sempre tanta. Per fortuna, non mancano mai novità e aggiornamenti che si diffondono sul web, nonostante si tratti di indiscrezioni e render non ufficiali. Nel caso della Porsche Cayman, il costruttore ha già avviato la sessione di test confermando la volontà di voler portare su strada il veicolo con prestazioni ottimali tra non molto tempo.

A differenza di render e indiscrezioni, le foto spia, che molto spesso vengono scattate durante le sessioni di test dei nuovi veicoli, ci consentono di avere un’idea più chiara di come sarà il design di una determinata vettura. La protagonista di recenti foto spia è dunque proprio la Porsche Cayman che il costruttore tedesco ha deciso di portare su strada in versione elettrica.

Nonostante il muletto della Cayman appaia ancora del tutto camuffato ma è possibile osservare che lo stile del modello endotermico non sarà stravolto. Non passa inosservata la presenza, sul paraurti, di prese d’aria. Per quanto riguarda il frontale, invece, richiama i muletti della Boxer elettrica. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.