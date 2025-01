Fiat Grande Panda Abarth: c'è chi già sogna il modello

L’attesa per la nuova Fiat Grande Panda è palpabile, e non solo per il suo debutto. La casa torinese ha puntato molto su questo modello, destinato a diventare uno dei pilastri della sua offerta. Ma cosa accadrebbe se, oltre alla versione standard, arrivasse anche una variante Abarth? Questo è ciò che si sono chiesti i designer, come X-Tomi Design, che hanno creato un’idea di come potrebbe essere una Panda sportiva. Un rendering che ha suscitato l’interesse degli appassionati, ma anche dei più scettici. Perché parlare di Abarth per una city car come la Panda? Un’idea affascinante, ma che si scontra con la realtà attuale delle scelte di Fiat. Abarth ha da poco recentemente annunciato una svolta decisa verso l’elettrico. Il futuro del marchio non vedrà più modelli endotermici, ma una nuova era fatta di auto 100% elettriche. Questo cambiamento si riflette anche sulle previsioni che circolano sulla Fiat Panda. La sua versione sportiva, se mai dovesse arrivare, non avrà il motore a benzina, ma un propulsore completamente elettrico.

L’ipotesi di un motore da 280 CV per la Fiat Grande Panda

Se una Fiat Grande Panda Abarth dovesse essere sviluppata, quale sarebbe il suo cuore pulsante? I più ottimisti sognano di vedere il medesimo powertrain della Abarth 600e: un motore elettrico capace di erogare 280 CV. Questa motorizzazione potrebbe anche equipaggiare altre auto come l’Alfa Romeo Junior Veloce o la futura Lancia Ypsilon HF. La domanda è: sarebbe possibile adattare tanta potenza a una city car? E, soprattutto, che impatto avrebbe sul comportamento di guida di una Panda? La risposta potrebbe essere sorprendente, ma per ora rimane solo un’idea. Nel frattempo, il design di una Fiat Grande Panda Abarth immaginato dai designer potrebbe rivelarsi un’auto sportiva con linee aggressive, dotata di un body kit in grado di darle un aspetto più muscoloso e deciso. Un’auto che unisce l’anima sportiva del marchio con l’elettrico, ma per ora solo nei sogni dei fan.