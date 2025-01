C’è aria di rinnovamento in casa di Lyca Mobile. In questi ultimi giorni, infatti, il noto operatore telefonico virtuale ha deciso di aggiornare le sue offerte di rete mobile appartenenti alla gamma Lyca Italy 12 M. Per tutti i nuovi clienti dell’operatore sarà infatti possibile attivare una di queste offerte con uno sconto del 10% rispetto a quello previsto dalle offerte standard dell’operatore. Vediamo qui di seguito alcune di queste offerte.

Lyca Mobile, prezzo scontato per le offerte della gamma Lyca Italy 12 M

L’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile ha da poco aggiornato alcune delle sue offerte appartenenti alla gamma Lyca Italy 12 M. Come già accennato in apertura, ora per i nuovi clienti sarà possibile attivare una di queste offerte usufruendo di uno sconto pari al 10% su ogni mensilità dell’offerta attivata, per un totale di 12 mensilità.

Trattandosi di offerta già di per sé convenienti, ora gli utenti potranno averle ad un prezzo ancora più basso. Tra queste, c’è ad esempio l’offerta mobile denominata Lyca Italy Mini 12 M. Quest’ultima, in particolare, include ogni mese fino a 3 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Con lo sconto proposto dall’operatore, gli utenti dovranno pagare solo 4,40 euro ogni mese anziché 4,99 euro.

Un’altra delle offerte appartenne a questa gamma è quella denominata Lyca Italy Pink 12 M. In questo caso, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 200 GB di traffico dati per navigare sempre con connettività 4G. Oltre a questo, gli utenti potranno utilizzare fino a 100 sms verso tutti i numeri e potranno sempre chiamare senza limiti tutti i numeri fissi e mobile nazionali. In questo caso, gli utenti dovranno sostenere un costo scontato di 6,20 euro al mese anziché 6,99 euro.

Insomma, per chi ha intenzione di passare a Lyca Mobile si tratta di un’occasione senz’altro da non perdere.