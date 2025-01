Porsche 718 e 911: il rilancio delle iconiche sportive

Le vendite di auto sportive Porsche sono esplose negli Stati Uniti nel 2024. La 718 Boxster e Cayman hanno registrato il miglior risultato di sempre dal debutto nel 2016. Con 5.698 unità vendute, rispetto alle 4.526 del 2023, la crescita è stata impressionante. Le versioni più prestazionali, come la GTS 4.0, hanno guidato questa ripresa. Anche la Porsche 911 ha ottenuto risultati eccezionali, passando da 11.692 a 14.128 unità vendute. Cosa ha spinto questo successo? La domanda di auto sportive con motori tradizionali è ancora alta. Pur considerando l’età del modello 718, le sue prestazioni e il design iconico continuano a conquistare gli appassionati. In un mercato che punta sempre più sull’elettrico, Porsche sembra dimostrare che la passione per il motore a combustione non è destinata a scomparire.

Elettrificazione in bilico per Porsche?

Mentre le sportive tradizionali crescono, i modelli elettrici Porsche subiscono un calo. La berlina Taycan, simbolo della transizione green del marchio, ha visto le vendite scendere drasticamente. Solo 4.747 unità vendute nel 2024 contro le 7.570 del 2023. Anche i modelli a quattro porte, escluso il SUV Cayenne, hanno mostrato segnali di debolezza. Questa tendenza sta spingendo Porsche a rivalutare i piani di elettrificazione. L’azienda sta considerando di mantenere i motori a combustione interna più a lungo del previsto. Perfino i futuri modelli come la Macan e il nuovo SUV a tre file potrebbero non essere completamente elettrici. Una strategia ibrida potrebbe garantire maggiore flessibilità.

La domanda è chiara, mail mercato è pronto per un passaggio totale all’elettrico? I dati sembrano suggerire di no. Le sportive come la 718 e la 911, con la loro guida emozionale, restano un punto di riferimento per i clienti. Porsche, leader indiscusso tra le auto sportive, si trova ora davanti a una scelta cruciale. La sfida sarà trovare il giusto equilibrio tra innovazione elettrica e fedeltà alla tradizione dei motori termici. Una cosa è certa: la passione per le auto sportive non conosce declino.