Il recente aggiornamento rilasciato per i processori Intel Arrow Lake non sembra risolvere in modo efficace i problemi di prestazioni legati al gaming. Dai test condotti da Tom’s Hardware USA, il flagship Core Ultra 9 285K ha mostrato risultati al di sotto delle aspettative. Su una delle schede madri utilizzate nei test, le prestazioni sono persino peggiorate leggermente rispetto a prima. Questo ha generato ulteriore delusione tra gli utenti che speravano in miglioramenti significativi.

Curiosamente, l’aggiornamento sembra favorire più i processori della generazione precedente, come i Raptor Lake Refresh, che i nuovi Arrow Lake. In alcuni scenari, il Core i9-14900K è risultato fino al 14% più veloce del 285K aggiornato, dimostrando come i progressi tecnologici non abbiano ancora raggiunto i livelli promessi da Intel durante il lancio. I benchmark hanno evidenziato che l’impatto positivo dell’aggiornamento varia notevolmente a seconda della configurazione hardware.

Intel Arrow Lake, il nuovo aggiornamento non ha portato le novità sperate

Intel ha spiegato che il fix richiede l’uso di una build specifica di Windows e di un firmware aggiornato. Nonostante ciò, i miglioramenti ottenuti sono spesso marginali e limitati a determinate condizioni. Per esempio, il gioco Cyberpunk 2077 ha beneficiato di un incremento di prestazioni, ma questo è stato attribuito a una correzione apportata dagli sviluppatori del gioco stesso e non direttamente a Intel.

In definitiva, anche se i processori Intel Arrow Lake mostrano buone capacità nei carichi di lavoro single-threaded e multi-threaded, rimangono poco competitivi nel gaming. Intel dovrà lavorare ulteriormente per mantenere le sue promesse e soddisfare le aspettative degli utenti, che continuano a considerare i chip della generazione precedente più affidabili per il gaming. Ora non sappiamo se l’azienda deciderà di apportare altre modifiche, o di restare sulle proprie idee, in quanto il miglioramento non si nota, e di conseguenza alcuni utenti si vedono più spinti ad acquistare i vecchi modelli.