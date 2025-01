La tecnologia avanza e lo continua a fare grazie ai continui piccoli passi che sono resi possibili grazie alle creazioni e alle piccole scoperte. Oggi torniamo su un telefono che ha portato molta curiosità, ovvero OnePlus 13 Mini.

Quest’ultimo ritorna a far parlare di se moltissime persone, che discutono di moltissimi dettagli tecnici.

OnePlus 13 Mini, cosa è successo?

Ormai si percepisce che OnePlus e Oppo avanzano insieme, soprattutto sulla conferma delle loro strategie di sviluppo e di mercato. Adesso concentriamo il nostro sguardo su OnePlus 13 Mini, un telefono che avrebbe moltissime caratteristiche simili al nuovo smartphone in sviluppo di OPPO.

Si parla già da un po’ della possibile presentazione di due dispositivi di casa OPPO, ovvero il Find X8 Ultra e il Find X8 Mini. Se facciamo un piccolo ritorno al passato, sicuramente arriverà sul mercato lo smartphone sotto forma di OnePlus 13 Mini, il quale andrà a concludere la famiglia della sua stessa serie.

Quest’ultimo ha già fatto parlare di se in quest’ultimi giorni, tramite alcuni leaker che hanno condiviso le specifiche tecniche. Oggi lo stesso smartphone riaccende i fari sul palco, tramite delle indiscrezioni fatte sul dispositivo. Quest’ultime vanno a confermare alcuni dettagli tecnici e sul periodo di lancio.

Secondo alcune informazioni il OnePlus 13 Mini, verrà identificato come un dispositivo di fascia alta, tramite il suo display AMOLED da 6,3 pollici con tecnologia LTPO e una risoluzione 1,5 K contornato da cornici sottili su tutti i lati. Lo smartphone in questione dovrebbe comporsi da bordi in alluminio e retro in vetro. Mentre dal punto di vista dell’hardware dovrebbe avere lo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm.

Oltre alla miriade di dettagli tecnici, il dispositivo di Oppo dovrebbe arrivare per marzo, mentre OnePlus 13 Mini arriverà in Cina dopo il secondo trimestre del 2025. Per quanto riguarda invece il lancio internazionale si dovrà aspettare sicuramente qualche mese di distanza.