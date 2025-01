Recentemente aveva destato scalpore la notizia che gli ultimi arrivati in casa Intel, i processori basati su architettura Arrow Lake, non avessero in termini di prestazioni raggiunto i risultati sperati ed anzi queste ultime erano decisamente sottotono in situazioni specifiche soprattutto legate al gaming, si erano infatti registrati cali di prestazioni davvero evidenti con addirittura crash del sistema irreparabili.

L’azienda, ovviamente preso nota delle problematiche ammettendo la loro esistenza e lavorando duramente per risolvere i problemi che Intel era fiduciosa non fossero legati all’hardware stesso bensì a problemi software da risolvere, a quanto pare l’azienda aveva ragione e proprio durante la fiera della tecnologia di Las Vegas dichiarato di aver risolto una volta per tutte questi problemi con un ultimo aggiornamento correttivo rilasciato per Windows 11 ai produttori di schede madri che supportano per l’appunto i processori di ultima generazione.

Risolto tutto

L’ultimo aggiornamento introduce delle correzioni del iOS che permettono di ottenere il massimo delle prestazioni soprattutto durante le sessioni di gaming, i processori in questione hanno registrato infatti un incremento di prestazioni pari al 26% per quanto riguarda cyberpunk 2077, il 21% in DOTA 2, il 16%Far Cry 6 e il 7% in Assassin’s Creed Mirage.

Ci teniamo a precisare che comunque questa rivisitazione dei professori Intel era mirata a un miglioramento sia in termini di efficienza energetica che in termini di calore prodotto, dunque le prestazioni non erano propriamente al centro delle operazioni di Intel, nonostante tutto però un aumento di queste ultime è sempre atteso quando si passa da una generazione all’altra, o ora possiamo dire a tutti gli effetti che questo salto è avvenuto grazie ai miglioramenti e alle soluzioni applicate da Intel, come se non bastasse Epic ha rilasciato una patch correttiva al suo software Easy Anti Cheat Che portava ad alcuni crash dei sistemi Windows 11 con questi processori durante le sessioni di gioco.