Il mondo del lavoro sta per cambiare in modo radicale e, se lo dice Marc Benioff, CEO di Salesforce, c’è da crederci. Durante il World Economic Forum di Davos, ha dichiarato che questa è l’ultima generazione di dirigenti a gestire solo esseri umani. D’ora in poi, uomini e intelligenza artificiale dovranno lavorare fianco a fianco, e questa transizione sta già iniziando.

Come l’IA cambierà il nostro modo di lavorare

Per far capire quanto la rivoluzione sia già in corso, Benioff ha fatto un esempio concreto: a Davos, Salesforce ha utilizzato per la prima volta un agente IA all’interno della propria app, che ha aiutato i partecipanti a scegliere i panel da seguire. Non si tratta più solo di automazione di compiti noiosi e ripetitivi, ma di un’IA che partecipa attivamente, prende decisioni e semplifica la vita alle persone.

L’idea che l’IA possa diventare un “collega” di lavoro non è fantascienza, ma realtà. “Ci aiuterà a gestire le nostre aziende, aumentare la produttività e raggiungere livelli di successo mai visti prima”, ha detto Benioff con entusiasmo. Ma non tutti sono così tranquilli all’idea di un futuro in cui i lavoratori digitali affiancheranno (o sostituiranno?) quelli umani. Dario Amodei, CEO di Anthropic, ha addirittura previsto che entro il 2026 o 2027 l’IA sarà migliore della maggior parte degli esseri umani in quasi tutte le attività. Un’affermazione che fa riflettere.

A rendere la questione ancora più complessa c’è il dato del World Economic Forum: il 41% dei datori di lavoro a livello globale prevede di ridurre il personale umano entro il 2030 a causa dell’automazione. Ma c’è anche una buona notizia: il 77% sta già pianificando corsi di riqualificazione per aiutare i dipendenti ad adattarsi e collaborare con le nuove tecnologie.

L’IA sarà una risorsa o una minaccia? Probabilmente entrambe. Da un lato può semplificare il lavoro e aumentare l’efficienza, dall’altro il rischio di perdere milioni di posti di lavoro è concreto. Quello che è certo è che il cambiamento è inarrestabile. Siamo davvero pronti a lavorare con colleghi digitali?