Google Pixel: nuove opzioni per personalizzare le vibrazioni del telefono

Gli utenti che hanno un Google Pixel possono beneficiare anche questa volta di una grande novità portata dal colosso americano. A quanto pare infatti sono in arrivo dei nuovi aggiornamenti, uno su tutti che porterà una nuova versione dell’applicazione Google Sounds. Questa, pronta a raggiungere la release 3.2, consentirà agli utenti di poter scegliere il tipo di vibrazione per le notifiche e per le suonerie in generale.

Nuove impostazioni per suonerie e notifiche su Google Pixel

Mishaal Rahman, analista vicino al mondo Android, ha avuto accesso in anteprima al file APK della versione 3.2, fornito dal tipster Nail Sadykov. Dopo aver installato l’aggiornamento su un dispositivo Pixel, Rahman ha scoperto una nuova interfaccia nelle impostazioni di suoni e vibrazioni.

Accedendo a Impostazioni > Suoni e vibrazioni > Avvisi suoneria o notifiche, l’app mostra due nuove schede:

Suoni , con le classiche opzioni di suonerie e avvisi;

, con le classiche opzioni di suonerie e avvisi; Vibrazioni, che introduce una lista di pattern personalizzabili per vibrazioni.

Per le suonerie, sono disponibili 12 diverse opzioni, tra cui:

Synchronized;

Classic Long Vibration;

Bumps;

Rhythm;

Heartbeat;

Gears.

Per le notifiche, le scelte sono 11 e includono:

Classic Short Vibration;

Waves;

Fireworks;

Rattlesnake;

Rapid Fire.

Ogni pattern ha una durata e un’intensità uniche, offrendo agli utenti la possibilità di combinare suoni e vibrazioni per adattarli alle proprie preferenze.

Un’esperienza ancora più personalizzabile

Questa funzione non è solo un aggiornamento estetico, ma aggiunge un ulteriore livello di controllo all’esperienza utente, uno degli elementi distintivi di Android. Gli utenti Pixel, infatti, possono configurare le vibrazioni in base al tipo di notifica, creando combinazioni uniche per identificare facilmente chiamate o messaggi anche senza guardare lo schermo.

Rilascio e compatibilità

Non è ancora chiaro quando Google distribuirà ufficialmente la versione 3.2 dell’app Google Sounds. Tuttavia, questa funzione sottolinea il continuo impegno di Google nel migliorare l’esperienza su Pixel, offrendo strumenti che difficilmente si vedranno a breve su iOS.

Con questo aggiornamento, i Pixel rafforzano la loro posizione come vetrina di ciò che Android può offrire in termini di personalizzazione e innovazione.