Google ha introdotto una nuova funzionalità per il suo Pixel Watch che semplifica l’accesso ai servizi di emergenza. Con un semplice gesto, gli utenti possono ora attivare il sistema SOS, rendendo il dispositivo più utile in situazioni critiche. L’aggiornamento è già in fase di distribuzione e punta a migliorare la sicurezza degli utilizzatori.

Come funziona il sistema SOS su Pixel Watch

La nuova funzione consente di inviare una richiesta di emergenza premendo cinque volte il pulsante laterale del dispositivo in rapida successione. Questo comando attiva automaticamente una chiamata ai numeri di emergenza locali o a un contatto preimpostato. La funzione è pensata per garantire una risposta rapida in situazioni di pericolo o necessità, anche quando non è possibile accedere allo smartphone collegato.

Google ha progettato questa funzionalità per integrarsi perfettamente con l’ecosistema Android e il sistema operativo Wear OS. Il Pixel Watch utilizza la connessione cellulare o Wi-Fi per effettuare la chiamata, garantendo così il funzionamento anche in assenza dello smartphone.

La possibilità di attivare l’SOS direttamente dal Pixel Watch rappresenta un importante miglioramento per la sicurezza personale. Questa funzione risponde alla crescente domanda di dispositivi indossabili che non si limitano al monitoraggio della salute, ma offrono anche strumenti utili per la protezione degli utenti.

Google ha inoltre previsto che, in situazioni accidentali in cui l’SOS venga attivato per errore, sia possibile annullare la richiesta rapidamente attraverso un’interfaccia intuitiva. Questo accorgimento riduce il rischio di falsi allarmi e garantisce un’esperienza più affidabile.

L’aggiornamento che include la funzione SOS è già disponibile per tutti i possessori di Pixel Watch. Gli utenti possono verificarne la presenza accedendo alle impostazioni del dispositivo. Non è richiesta alcuna configurazione complessa, poiché la funzionalità è abilitata di default.

Con questa novità, la società americana continua a migliorare le capacità del Pixel Watch, integrando funzioni che rispondono a esigenze reali degli utenti. L’attivazione rapida per le emergenze rappresenta un passo avanti per i dispositivi indossabili, che diventano sempre più strumenti multifunzionali e indispensabili nella vita quotidiana.