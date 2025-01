Nei primi giorni del 2025, Google ha rilasciato un aggiornamento per il Pixel 4a. Un modello ormai considerato datato e limitato al 4G. L’intento era migliorare la stabilità della batteria, ma il prezzo da pagare potrebbe essere la riduzione dell’autonomia e una velocità di ricarica inferiore.

Tale aggiornamento, basato su Android 13, non ha convinto tutti, anche perché Google ha preso una decisione drastica. Ovvero eliminare dal proprio archivio tutte le immagini OTA e Factory precedenti. Questo sito viene utilizzato soprattutto dagli sviluppatori, ma è accessibile a chiunque. Infatti ha sempre raccolto ogni versione software per tutti i dispositivi Google, inclusi i più datati come il Nexus S del 2010. Però, la rimozione di tutte le immagini del Pixel 4a, eccetto l’ultima, ha fatto emergere sospetti. Considerando soprattutto che il supporto ufficiale al dispositivo è terminato già da oltre un anno e mezzo.

Google Pixel4a: batterie difettose e dubbi degli utenti

Le motivazioni di questa scelta potrebbero essere legate a partite di batterie difettose. Alcuni utenti hanno ipotizzato che il problema risieda in un rischio di surriscaldamento o malfunzionamento. Motivo per cui l’aggiornamento è stato reso obbligatorio. A tal proposito, Google, nel tentativo di gestire la situazione, ha introdotto un programma di compensazione per i proprietari del Pixel 4a. Le persone possono scegliere tra un rimborso di 50 dollari, un coupon di 100dollari per l’acquisto di nuovi dispositivi sul Google Store, oppure, in determinate aree, la sostituzione gratuita della batteria. Questa strategia ha diviso il pubblico.

Molti si sono dichiarati insoddisfatti, lamentando una riduzione drastica delle prestazioni e dell’autonomia del dispositivo, rendendolo quasi inutilizzabile. Altri hanno accettato i rimborsi, mentre alcuni hanno scelto di installare sistemi operativi alternativi per bypassare il problema.

La vicenda solleva interrogativi sulla trasparenza di Google e sulla gestione dei device più datati. Anche se è comprensibile la volontà di tutelare i consumatori, la decisione di rimuovere tutte le immagini precedenti impedisce agli utenti di tornare a versioni stabili del software. Questo episodio potrebbe minare la fiducia nei confronti del supporto-Google. Lasciando aperti dubbi sul futuro trattamento dei dispositivi meno recenti.