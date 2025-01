Nel corso dei prossimi giorni il noto operatore telefonico virtuale CoopVoce farà tornare a disposizione degli utenti una delle sue offerte con una enorme quantità di giga per navigare senza pensieri. Ci stiamo riferendo alla super offerta di rete mobile denominata CoopVoce Extra 300. Quest’ultima era già stata proposta in passato dall’operatore, ma ora è pronta a tornare disponibile ma con qualche piccola novità. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce Extra 300, sta per tornare una delle super offerte mobile di CoopVoce

A partire dalla giornata del prossimo 6 febbraio 2025, l’operatore telefonico virtuale CoopVoce farà tornare disponibile una delle sue offerte mobile più sorprendenti di sempre. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla super promo denominata CoopVoce Extra 300. Quest’ultima ritornerà dunque a disposizione degli utenti ma con qualche piccola novità rispetto a quanto successo già in passato.

In particolare, l’operatore virtuale CoopVoce ha deciso questa volta di rendere disponibile questa offerta anche ai suoi già clienti che desiderano effettuare il cambio offerta proponendo il costo di attivazione in maniera totalmente gratuita. Si tratta quindi di una novità rispetto a quanto fatto dall’operatore in passato. L’offerta in questione sarà poi disponibile all’attivazione anche dai nuovi clienti dell’operatore. Tuttavia, sarà necessario richiedere la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici rivali, sia recandosi in un punto vendita autorizzato CoopVoce sia recandosi online sul sito ufficiale dell’operatore.

Nello specifico, l’offerta CoopVoce Extra 300 arriva ad includere ogni mese una enorme quantità di traffico dati per navigare. Come suggerisce il nome, infatti, gli utenti avranno a disposizione addirittura 300 GB di traffico dati. Questi saranno validi per navigare con una connettività massima pari al 4G. Oltre a questo, il bundle messo a disposizione dell’operatore include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a ben 1000 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo da sostenere sarà pari a solo 9,90 euro al mese.

Per il momento l’offerta in questione rimarrà disponibile all’attivazione fino alla giornata del prossimo 5 marzo 2025.