Fastweb è una delle realtà di telefonia più attive sul mercato italiano. L’operatore propone soluzioni complete che uniscono connessione domestica e mobile. Il tutto ad un prezzo competitivo. Si tratta di un pacchetto che consente di avere internet ultraveloce sia a casa che sullo smartphone. Opzione che garantisce un’esperienza di navigazione fluida e senza interruzioni. Il tutto a partire da 31,95€ mensili.

Nuova opportunità con Fastweb

Per chi desidera una rete stabile e potente, l’operatore offre una scelta estremamente vantaggiosa. Si tratta di Fastweb Casa Light, un piano offre una connessione in fibra ottica ultraveloce. È l’opzione perfetta per gestire il traffico di dispositivi multipli come Smart TV, PC, smartphone e console di gioco. Grazie al modem Internet Box NeXXt One con tecnologia Wi-Fi 6, la connessione è uniforme e performante in ogni angolo della casa. Inoltre, il sistema integra una protezione avanzata contro minacce informatiche come virus, malware e phishing. Il costo di Fastweb Casa Light è di 27,95€ mensili. Quest’ultimo diventa ancora più vantaggioso con l’attivazione del piano mobile. In tal caso, il prezzo scende a 23,95€.

Fastweb Mobile completa l’offerta con un pacchetto dedicato a chi desidera rimanere connesso anche fuori casa. Include 150 GB di internet (anche in 5G), minuti illimitati e 100 SMS. Con tale promo la spedizione della SIM o attivazione dell’eSIM sono gratuite.

Un ulteriore vantaggio è l’accesso gratuito ai corsi della Fastweb Digital Academy. Quest’ultimi permettono di sviluppare competenze digitali richieste nel mercato del lavoro. Inoltre, Fastweb offre una garanzia di 30 giorni per testare il servizio. Se non soddisfatti, è possibile richiedere un rimborso senza costi aggiuntivi.

Attivare l’offerta Fastweb Casa Light e Mobile è semplice e veloce. Basta verificare la copertura online e scegliere il tipo di tecnologia più adatta alla propria abitazione. Grazie a un servizio trasparente e conveniente, Fastweb si conferma una scelta vincente per chi cerca il meglio della connettività ad un prezzo estremamente competitivo.