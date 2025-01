Il 2025 sembra essere un anno particolarmente importante per l’intelligenza artificiale. A tal proposito, Meta pronta a fare da protagonista in una corsa all’innovazione tecnologica sempre più serrata. Mark Zuckerberg, CEO dell’azienda, ha annunciato un grande piano di investimenti. Quest’ultimi andranno tra i 60 e i 65 miliardi di dollari. Tale denaro verrà usato per consolidare la posizione di Meta come leader nel settore AI. Suddetto ambizioso progetto non solo mira a sviluppare il modello Llama 4 come punto di riferimento nel panorama dell’intelligenza artificiale. Punta anche a costruire un’infrastruttura tecnologica di portata senza precedenti.

Meta investe tutto sull’intelligenza artificiale

Uno degli elementi più rivoluzionari del piano è la creazione di un “ingegnere AI”. Si tratta di un sistema avanzato capace di generare codici e accelerare lo sviluppo di nuovi prodotti. A supporto di tale visione, Meta prevede di costruire un data center imponente da 2 gigawatt. Quest’ultimo rappresenterà una delle infrastrutture più grandi mai realizzate nel settore tech. Tale centro, operativo già entro la fine del 2025, utilizzerà oltre 1,3 milioni di GPU. Ciò con lo scopo di sostenere la crescente domanda di calcolo.

Zuckerberg ha definito tale momento come “storico” per l’intelligenza artificiale. Con tali dichiarazioni il CEO ha sottolineato come Meta sta cercando di capitalizzare la propria piattaforma social. Ciò al fine di monetizzare l’intelligenza artificiale in modi unici. La decisione di rendere open source il modello Llama ha già conquistato la community degli sviluppatori. Tale prospettiva offre nuove opportunità di ottimizzazione. Inoltre, amplia il raggio d’azione del modello stesso.

Nonostante i segnali positivi, inclusa una reazione favorevole dei mercati azionari, permangono dubbi tra gli investitori. Quest’ultimi si chiedono se Meta riuscirà a trasformare tali investimenti in profitti concreti. In attesa di scoprire quale sarà l’effettiva risposta a tali dubbi è evidente che il 2025 sarà l’anno in cui l’intelligenza artificiale potrebbe ridefinire la tecnologia. E non solo. Coinvolgerà l’intero panorama economico globale.