Il futuro di TikTok negli Stati Uniti è ancora tutto da decidere, tra smentite, trattative e ipotesi di accordo. Secondo un report di NPR, l’amministrazione Trump avrebbe avviato discussioni con colossi come Oracle e Microsoft per trovare una soluzione che permetta all’app di restare sul mercato americano. Trump, però, ha negato che ci siano trattative in corso, pur ammettendo di aver parlato con diverse persone influenti sulla questione. Stando a Reuters, una decisione definitiva potrebbe arrivare entro un mese.

TikTok potrebbe essere venduto agli USA?

Nel frattempo, l’ordine esecutivo firmato da Trump poco dopo il suo insediamento ha concesso a TikTok una proroga di 75 giorni prima che il divieto entri in vigore. Questo ha dato alla società madre, ByteDance, un po’ di respiro per cercare un’alternativa che possa soddisfare le richieste di sicurezza imposte dagli Stati Uniti. Secondo NPR, tra le opzioni sul tavolo c’è l’idea di far acquisire a investitori americani una quota di maggioranza della piattaforma, garantendo così maggiore controllo sui dati degli utenti e riducendo l’influenza cinese.

Tra le aziende coinvolte nei colloqui c’è Oracle, che potrebbe occuparsi della gestione delle operazioni di TikTok, mentre ByteDance resterebbe con una partecipazione di minoranza. Anche Microsoft sarebbe in gioco, anche se i dettagli del suo coinvolgimento non sono ancora chiari. Tuttavia, durante un volo sull’Air Force One, Trump ha dichiarato che non esiste un accordo con Oracle, ma che sta parlando con diversi interlocutori e che prenderà una decisione nel giro di 30 giorni.

ByteDance, intanto, sembra aver cambiato strategia. Se in passato aveva escluso categoricamente la vendita di TikTok, ora appare più aperta a una soluzione negoziata per evitare che l’app venga bandita dal mercato americano. Su X, l’azienda ha fatto sapere di essere disposta a collaborare con l’amministrazione per trovare un compromesso.

Trattative in corso, ma il futuro resta incerto

A complicare ulteriormente il quadro è arrivato un post di Trump su Truth Social, pubblicato durante un blackout temporaneo di TikTok, in cui ipotizzava che gli Stati Uniti potessero ottenere una partecipazione del 50% nella piattaforma. Nessuno, però, sembra avere un’idea chiara su cosa intendesse esattamente.

Con il divieto che potrebbe scattare a gennaio, il destino di TikTok resta incerto. Se ByteDance e gli investitori americani troveranno un accordo, l’app potrebbe continuare a operare senza problemi. Altrimenti, lo scontro tra Cina e Stati Uniti su TikTok è destinato a farsi ancora più acceso.