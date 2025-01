Fastweb sfida TIM e Vodafone: sono due le promo fino a 200 GB in 5G

Fastweb rinnova il suo catalogo di offerte mobili con Fastweb Mobile e Mobile Full, due promozioni pensate per chi cerca tariffe chiare, senza vincoli e con una grande quantità di Giga. Entrambe le offerte si basano sulla qualità della rete Fastweb, premiata per la quarta volta da Ookla come la rete mobile più veloce d’Italia.

I dettagli delle offerte di Fastweb

Le due opzioni proposte sono:

Fastweb Mobile : 150 GB , minuti illimitati verso tutti e 100 SMS, al costo di 7,95 € al mese ;

: , minuti illimitati verso tutti e 100 SMS, al costo di ; Mobile Full: 200 GB con 5G incluso, minuti senza limiti e 100 SMS, al prezzo di 9,95 € al mese.

Entrambe prevedono un costo di attivazione una tantum di 10 €, ma garantiscono tariffe trasparenti e senza costi nascosti.

Attivazione semplice e opzioni flessibili, tutto grazie a Fastweb

Fastweb offre diverse modalità per attivare le sue promozioni:

Online o tramite chiamata gratuita , per una gestione comoda e veloce;

, per una gestione comoda e veloce; Disponibilità della eSIM gratuita , per iniziare subito senza attendere la SIM fisica;

, per iniziare subito senza attendere la SIM fisica; Consegna gratuita della SIM per chi sceglie il formato fisico, con la possibilità di attivare il servizio tramite SPID o carta d’identità elettronica, ovviamente non manca il metodo video.

È proprio grazie a soluzioni di questo genere che gli utenti possono venirsi incontro, tenendo conto delle proprie esigenze.

Fastweb si distingue non solo per l’affidabilità della rete ma anche per l’attenzione alla trasparenza e alla semplicità delle sue offerte. La presenza del 5G incluso nella Mobile Full e l’ampia dotazione di Giga rendono queste promozioni particolarmente adatte a chi desidera sfruttare al massimo il proprio smartphone.

Con Fastweb Mobile e Mobile Full, gli utenti possono contare su una connessione veloce e stabile, insieme a tariffe competitive e servizi pensati per semplificare l’esperienza d’uso. Due soluzioni che rappresentano un’opportunità per chi cerca un gestore affidabile e conveniente. Basta andare sul sito ufficiale per avere riscontro di tutto questo e scegliere l’offerta che fa al caso proprio.